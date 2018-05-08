Ветеранов-нефтяников поздравили с Днем Победы

Теплый солнечный день накануне 9 мая начался для 85-летней уфимки Марии Ложкиной с теплых сердечных поздравлений. Мария Яковлевна почти всю свою жизнь посвятила работе на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. Волонтеры из числа сотрудников компании пришли выразить Марии Яковлевне благодарность за долголетний труд на производстве и поздравить ее с наступающим Днем Победы.

- Работать я пришла на завод в 1957 году. Окончила Нефтяной институт и вот вы знаете, вся эта техника, установки, все это буквально заворожило меня настолько, что я не смогла после окончания института с ними расстаться и пришла на завод на самую сложную установку. Это была серьезная мужская работа, но я успешно с ней справлялась, – с улыбкой говорит Мария Ложкина.

По словам Марии Яковлевны, работать ей приходилось среди мужчин, в бригаде кроме нее была еще только одна женщина. Но трудилась она наравне со всеми и с полной отдачей сил. Много лет позже ее перевели на инженерную должность, где работа оказалась не менее интересной и очень ответственной.

Мария Яковлевна Ложкина рассказывает о своей работе на нефтеперерабатывающем заводе Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Несмотря на солидный возраст, отдыхать Мария Яковлевна пока не собирается: сейчас она трудится в ветеранской организации «Башнефти». По ее словам, во многом благодаря поддержке компании ветераны-нефтяники держатся вместе, помогают друг другу, а не предоставлены сами себе, как это, к сожалению, часто случается.

- Это очень здорово, что «Башнефть» не забывает о нас, ветеранах, окружают нас постоянной заботой, вниманием. Квартиру отремонтировали, подарки дарят на праздники, – говорит Мария Яковлевна. – А молодежь какая у нас активная! Устраивают нам концерты, выступления, каждый раз очень душевно встречают нас.

- Волонтерское движение компании «Башнефть» было основано в 2012 году. Ежегодно мы проводим различные мероприятия, направленные на поддержку наших ветеранов. В этом году мы поздравили более 2000 ветеранов и тружеников тыла. Работали в этом направлении более 300 волонтеров, – пояснила сотрудница «Башнефти» Ильвина Яушева.

Отметим, что ежегодная волонтерская акция ко Дню победы, которая называется «Ветеранам тепло наших сердец», проводится с 23 апреля по 9 мая во всех регионах, где представлена «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефть»). Ветеранов поздравляют на дому и вручают им продуктовые наборы. Кроме того за счет компании осуществляется комплексный ремонт квартир ветеранов войны и тыла.

Мария Яковлевна и волонтер проекта "Добрые сердца" Регина Фото: Марат Гареев, mkset.ru

В этот же день у памятника Александру Матросову состоялся праздничный митинг с участием ветеранов и сотрудников «Башнефти», а также школьников, студентов и приглашенных гостей. Особенно пронзительным и искренним было выступление 9-летней Аиши Галиуллиной, прочитавшей стихотворение Георгия Рублева «Памятник».