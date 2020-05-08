Концерт онлайн: башкирские нефтяники поздравят своих ветеранов в оригинальной форме

«Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») традиционно уделяет своим ветераном большое внимание и старается проявлять о них большую заботу. Особое место среди них занимают ветераны войны и труженики тыла. В компании бережно хранят память о том, как в годы войны наша республика обрела славу «второго Баку», и как в те нелегкие годы закладывался прочный фундамент нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего производств.

Всё для фронта

В «Башнефти» помнят о тех нефтяниках, которые добровольцами ушли на фронт и сражались за Родину. Многие из них не вернулись с полей сражений. Этот подвиг бессмертен. Но не менее героические деяния происходили в тылу. Тысячи рабочих-мужчин, заменившие фронтовиков, женщины и подростки ковали победу на своих рабочих местах.

22 июня 1941 года, сразу после страшной новости о нападении Германии на СССР, нефтедобытчики Ишимбая приняли резолюцию, которую сегодня можно с полным правом назвать клятвой башкирских нефтяников: «Мы знаем, что значит нефть на войне. Пусть мы далеки от боевых фронтов, но мы являемся той же самой действующей армией и дадим нефти стране столько, сколько ей потребуется. Все силы — на выполнение и перевыполнение плана! Каждая тонна нефти — это наш залп по Гитлеру!». Когда на фронт ушли мужчины, их места на производстве заняли женщины, подростки и пожилые нефтяники.

Историки порой называют Великую Отечественную войну соперничеством моторов. И они недалеки от истины, ведь техническое превосходство играло решающую роль в исходе многих сражений. Большинство нефтеносных районов страны находились в опасной близости к советским границам, враг устремился к ним, так что Красная Армия могла быстро лишиться топлива для военной техники. Надежды на башкирскую нефть возлагались огромные. И нефтяники республики оправдали их сполна. За годы войны было добыто более 5 миллионов тонн нефти. Общая проходка глубоких разведочных скважин с июня 1941 по май 1945 года составила 247,2 км (на 36, 4 км больше, чем за 10 предыдущих лет). По добыче нефти Башкирия заняла второе место, а по переработке — первое в Советском Союзе. Окрепшие и

возмужавшие за годы войны тресты и заводы в 1946 году вошли в объединение «Башнефть», созданное на базе «Башнефтехимкомбината».

Всё для Победы

Нам доводилось ранее участвовать в ежегодной волонтерской акции ко Дню победы, которая называется «Ветеранам — тепло наших сердец». Ветеранов поздравляли на дому, вручали им продуктовые наборы. Кроме того, за счет компании всегда проводился комплексный ремонт квартир ветеранов войны и тыла.

2020-й год должен был стать особенным — всё-таки 75-я годовщина Великой Победы. Но угроза коронавируса внесла свои коррективы. Тем не менее ветераны ждут этого дорогого для них праздника и ждут поздравлений от родной нефтяной компании. И сотрудники «Башнефти» приложили максимум усилий, чтобы фронтовики и труженики тыла не почувствовали себя обделенными вниманием в эти дни.

Каждого ветерана войны и труженика тыла, а их в компании 1400, работники «Башнефти» поздравили по телефону в рамках акции «Звонок ветерану»

Специально для них записаны и видеопоздравления, которые герои-нефтяники смогут посмотреть дома.

— 9 мая — это день, который объединяет все поколения нашей страны. Он стал символом национальной гордости и триумфа. Особый вклад в Победу внесли и башкирские нефтяники. Башкирия вошла в число важнейших регионов-доноров фронта, — с такими словами выступил наставник молодых специалистов ПАО АНК «Башнефть» Тагир Насыпов. — Низкий поклон нашим ветеранам, которые преодолели все трудности и победили. Желаю им крепкого здоровья и благополучия!

— День Победы — это символ человеческой силы. Сегодня уже наш поколение продолжает испытывать силу человеческого характера, осваивая северные рубежи страны. Дорогие ветераны! Из года в год мы не перестаем восхищаться вашим мужеством, отвагой и невероятной смелостью. Желаем вам долгих лет жизни и благополучия, — от молодого поколения нефтяников обратился к ветеранам оператор по добыче нефти и газа ООО «Башнефть-Полюс» Виктор Болотов.

В сети Инстаграм на официальной странице «Башнефти» 9 мая пройдет онлайн концерт «Спасибо За Победу» с участием талантливых сотрудников «Башнефти». Концерт был подготовлен в условиях самоизоляции, он включает 12 выступлений с песнями военных лет и стихотворениями. Посмотреть концерт ветераны и их близкие смогут в 15 часов 9 мая.

В преддверии Дня Победы участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в «Башнефти» приготовили и еще один хороший подарок — разовые и ежемесячные денежные выплаты. Так же для этих категорий с 2020 года компания будет на постоянной основе компенсировать квартплату.

Еще одно важное событие, имеющее отношение к памяти о войне — увековечивание памяти героев «Башнефти». В этом году планируется разместить памятную плиту в честь героя-нефтяника, бурового мастера конторы бурения № 1 треста «Туймазабурнефть», участника Великой Отечественной войны, Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Заслуженного нефтяника Башкирской АССР, Почётного нефтяника СССР Дмитрия Ивановича Михайлова. Она будет размещена на доме по улице Достоевского, 110/1. в котором жил Дмитрий Иванович.