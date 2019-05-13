Война и весна: В канун 9 Мая в Уфе нефтяники поздравили коллег-ветеранов

Ветераны с добрыми улыбками и слезами на глазах посмотрели небольшой концерт, устроенный для них детским хором и юными танцорами. Вместе спели слова любимой песни «День Победы». В конце встречи сделали общую фотографию возле памятника. В этот момент многие из присутствующих подумали о том, что было бы хорошо, если бы и в следующем году повезло вновь встретиться со всем присутствующими здесь фронтовиками и тружениками тыла. Представители «Башнефти» со своей стороны готовы сделать все, что потребуется, чтобы ветераны жили как можно дольше в достатке и здравии.