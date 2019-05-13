Война и весна: В канун 9 Мая в Уфе нефтяники поздравили коллег-ветеранов

Наши корреспонденты получили возможность принять участие в одном таком предпраздничном визите. Вместе с заместителем руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеславом Кожевниковым и волонтерами Ильнуром Ахмеровым и Азаматом Хакимовым мы навестили 85-летнего Мидхата Габдрауповича Хафизова.
Этот человек в силу своего возраста не успел побывать на фронте, но в тылу хлебнул лиха в полной мере. Его судьба похожа на тысячи судеб других его ровесников
- Я был седьмым ребенком в нашей семье. Двое наших старших братьев ушли на фронт и пропали. После войны я делал много запросов, нашел следы одного брата, но про второго мы так ничего и не узнали, он до сих пор считается пропавшим без вести, - рассказал Мидхат Габдраупович.
Он сам по окончании Миякинской средней школы поступил в школу «мастеров и рабочих профессий» при строящемся тогда Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, работал на пусковых объектах предприятия. Поступил в Уфимский нефтяной институт, но служба в армии и работа потребовали прервать учебу на долгие годы. Получить диплом о высшем образовании смог только через 20 лет.
Неугомонный Мидхат Габдраупович всю жизнь активно участвовал в общественной работе – в комсомоле, в партии, в профсоюзе, был депутатом. Обучал новые поколения нефтяников. Награжден золотой звездой Героя Социалистического труда, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, множеством других государственных наград.
Вместе с супругой они воспитали двух дочерей и сына, которые подарили им пятерых внуков и трех правнуков.
- Больше всего я хочу, чтобы нынешняя молодежь никогда не узнала ужасов войны. Мы и наши старшие братья и сестры готовы были отдать свои жизни за это. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, - взволнованно произносит ветеран.
Волонтеры привезли ему в подарок большой продуктовый набор, а гостеприимный хозяин потчевал яблочной пастилой и соком собственного производства.
Мы побывали в гостях у Мидхата Габдрауповича 6 мая, а 7 мая вместе с другими ветеранами он пришел на торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Александру Матросову в уфимский парк имени Ленина.
Сейчас среди ветеранов «Башнефти», входящую в структуру «Роснефти», в разных регионах, где работает компания, осталось около 1920 участников Великой Отечественной войны, 200 человек из них воевали, остальные – это труженики тыла или блокадники Ленинграда. Для них День Победы – не просто красный день календаря, а великий праздник, от мыслей о котором взволнованно сбивается дыхание.
Со словами теплой благодарности от имени всех сотрудников «Башнефти» к ним обратился Вячеслав Кожевников.
- Год от года, к сожалению, всё меньше остается в живых участников войны. Но память о ней крепко связала несколько поколений жителей нашей страны, которые со слезами взволнованно выходят вместе с детьми на шествие «Бессмертного полка» и несут фотографии фронтовиков, - сказал Вячеслав Евгеньевич. – Добыча нефти сыграла свою важную роль в Победе над врагом. Низкий поклон вам за мужество и доблестный труд, за то, что научили своих детей, внуков и правнуков так же самоотверженно любить Родину.
Ветераны с добрыми улыбками и слезами на глазах посмотрели небольшой концерт, устроенный для них детским хором и юными танцорами. Вместе спели слова любимой песни «День Победы». В конце встречи сделали общую фотографию возле памятника. В этот момент многие из присутствующих подумали о том, что было бы хорошо, если бы и в следующем году повезло вновь встретиться со всем присутствующими здесь фронтовиками и тружениками тыла. Представители «Башнефти» со своей стороны готовы сделать все, что потребуется, чтобы ветераны жили как можно дольше в достатке и здравии.