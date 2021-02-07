Новая уловка: мошенники предлагают ковидные выплаты

Новая уловка: мошенники предлагают ковидные выплаты

7 февраля , 10:39ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта.

Мошенники от имени Банка России предлагают в соцсетях выплаты с целью поддержания граждан в период пандемии. Эта информация распространяется под видом рекламы в фейсбуке, в сообщении используется символика Центробанка. При переходе по ссылке, указанной в сообщении, открывается приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В.» В ЦБ уже подтвердили, что сайт является мошенническим и уточнили, что не производят выплат гражданам.

По данным на мошенническом сайте, «социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019», размер указан как «1000-5000 российских рублей на каждого члена семьи». Сумма при этом якобы «зависит от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов». Чтобы получить эти деньги, мошенники предлагают ввести данные банковской карты, в том числе CVC-код.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее жителей России предупреждали о злоумышленниках, которые якобы продают вакцины в несуществующих интернет-магазинах, предлагают якобы получить субсидию на приобретение вакцины или продают сертификаты вакцинации и подобные фальшивые документы.

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