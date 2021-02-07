Новая уловка: мошенники предлагают ковидные выплаты

Мошенники от имени Банка России предлагают в соцсетях выплаты с целью поддержания граждан в период пандемии. Эта информация распространяется под видом рекламы в фейсбуке, в сообщении используется символика Центробанка. При переходе по ссылке, указанной в сообщении, открывается приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В.» В ЦБ уже подтвердили, что сайт является мошенническим и уточнили, что не производят выплат гражданам.