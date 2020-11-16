В Башкирии мошенники вымогают деньги, притворяясь сотрудниками прокуратуры

В Башкирии мошенники вымогают деньги, притворяясь сотрудниками прокуратуры

Вчера, 19:12ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии зафиксированы случаи телефонного мошенничества. Неизвестные люди прозванивают учреждения и обычных граждан, представляются сотрудниками надзорных органов и просят прислать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

К примеру, факт подобного мошенничества был зафиксирован в октябре 2020 года. Директору филиала одного из ВУЗов позвонил мужчина и представилась заместителем межрайонного прокурора. Необходимость перевести «кругленькую» сумму он объяснил покупкой цветов и подарков для предстоящей московской комиссии. Научный сотрудник только после перевода денег понял, что его обманули.

— Прокуратура призывает граждан и представителей коммерческих структур проявлять бдительность при общении с лицами, представляющимися прокурорскими работниками, сотрудниками иных правоохранительных и контрольно-надзорных органов, и обо всех подозрительных фактах сообщать в органы полиции или прокуратуру, отметили в ведомстве.

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