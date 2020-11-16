В Башкирии мошенники вымогают деньги, притворяясь сотрудниками прокуратуры

К примеру, факт подобного мошенничества был зафиксирован в октябре 2020 года. Директору филиала одного из ВУЗов позвонил мужчина и представилась заместителем межрайонного прокурора. Необходимость перевести «кругленькую» сумму он объяснил покупкой цветов и подарков для предстоящей московской комиссии. Научный сотрудник только после перевода денег понял, что его обманули.