В Башкирии мошенники вымогают деньги, притворяясь сотрудниками прокуратуры

В Башкирии зафиксированы случаи телефонного мошенничества. Неизвестные люди прозванивают учреждения и обычных граждан, представляются сотрудниками надзорных органов и просят прислать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

К примеру, факт подобного мошенничества был зафиксирован в октябре 2020 года. Директору филиала одного из ВУЗов позвонил мужчина и представилась заместителем межрайонного прокурора. Необходимость перевести «кругленькую» сумму он объяснил покупкой цветов и подарков для предстоящей московской комиссии. Научный сотрудник только после перевода денег понял, что его обманули. — Прокуратура призывает граждан и представителей коммерческих структур проявлять бдительность при общении с лицами, представляющимися прокурорскими работниками, сотрудниками иных правоохранительных и контрольно-надзорных органов, и обо всех подозрительных фактах сообщать в органы полиции или прокуратуру, отметили в ведомстве.

