Как не попасться на уловки мошенников про покупке квартиры: 4 совета адвоката из Уфы
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Как не попасться на уловки мошенников про покупке квартиры: 4 совета адвоката из Уфы

Вчера, 13:39Карина МамаеваPhoto: pixabay.com
Уфимский адвокат Айдар Хызыров составил список популярных схем мошенников, которые наживаются на продаже недвижимости, и рассказал, как этого избежать.

В сентябре 2020 года эксперты Финансового университета при правительстве России провели исследование статистики МВД и судебной практики и выявили тревожную тенденцию: растет число афер с квартирами. С данными выводами согласны и представители Ассоциации юристов России.

Башкирия, по данным Федеральной нотариальной палаты, оказалась в лидерах по количеству попыток мошенничества с недвижимостью. С 2017 по 2019 год в республике выявлено 22 таких случая. Больше только в Новосибирской и Ростовской областях – 27, Московской области – 39, Санкт-Петербурге – 59 и в Красноярском крае – 62 случая.

По словам уфимского адвоката Айдара Хызырова, сейчас жители республики наиболее активно начали задумываться о покупке жилья. Здесь роль играют относительно низкие ставки по ипотеке - от 6,5% до 8%, а также неопределенность цен на «вторичку» в будущем году. По мнению эксперта, чтобы не стать жертвой мошенников, лучше знать об их схемах заранее.

Обман с задатком

Самая распространенная схема «развода» клиента на деньги, используемая мошенниками, по мнению юриста, — договор задатка.

Согласно статье 30 Гражданского кодекса РФ, задаток — это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Пример: есть отличная квартира по более чем привлекательной цене, продавец с полным пакетом документов на собственность и заинтересованный покупатель. Последний готов к оформлению сделки. Продавец просит покупателя подтвердить серьезность намерений в виде задатка. В договоре при этом указывается, что задаток не возвращается при отказе покупателя от сделки. Через какое-то время после подписания договора задатка начинается самое интересное: всплывают факты о недвижимости, которые продавец почему-то изначально утаил от потенциального покупателя. Вследствие этого покупатель отказывается от сделки, а задаток остается у продавца. Причем на вполне законных основаниях.

Что делать?

Формально здесь нет состава преступления — между сторонами официально заключен договор задатка. Чтобы не попасться на такой крючок, старайтесь выяснить все мотивы продавца. Крайне внимательно читайте условия договора о задатке в части обязанностей покупателя и продавца. В противном случае вернуть деньги будет непросто — только через суд.

Продажа через подставных лиц

Один из самых широко распространенных способов обмана – продажа квартиры через подставных лиц. Нередко настоящие хозяева даже не в курсе того, что их квартира продается. Мошенники обманным путем получают паспорт, находят похожего человека, едут с ним к нотариусу и оформляют на себя генеральную доверенность с правом продажи квартиры.

Что делать?

К сделкам по доверенностям следует относиться особенно внимательно и тщательно проверять все документы. В случае сомнений обратитесь к юристу.

Сделки с теми, кого легче обмануть

При этой схеме злоумышленники заключают сделки с лицами группы повышенного риска – одинокими пенсионерами, лицами с психическими заболеваниями, наркотической или алкогольной зависимостью. Юрист объясняет это тем, что такие группы граждан могут не отдавать себе отчет в совершаемых действиях, и, конечно, сделка будет признана действительной.

Такие объекты (первоначальные собственники которых – лица группы повышенного риска) приходят к покупателю через ряд сделок купли-продажи с минимальным промежутком между ними. Злоумышленники таким образом «отмывают» квартиру, чтобы у покупателя не возникло подозрений, ведь новоиспеченный собственник выглядит вполне благопристойно.

Что делать?

В таком случае вас должны насторожить короткие сроки между заключенными сделками. Особенно, если с момента покупки квартиры прошло менее года. Цепочка быстрых сделок, подозрительно низкая цена и спешка при продаже могут означать, что продавцы скрывают первоначального собственника. Если в итоге выяснится, что такой владелец был недееспособен при заключении сделки или его принудили к этому, последующие перепродажи окажутся недействительными, и вы потеряете деньги, оставшись без жилплощади.

Продажа по поддельной доверенности

Сделки по доверенности – еще один эффективный инструмент в руках мошенников. Чаще всего покупателю сообщается, что собственник находятся в длительной командировке на вахте или за границей. Мошенники могут использовать отозванную или подложную доверенность или документ от умершего лица.

Что делать?

  • Обязательно проверяйте действительность доверенности на сайте Федеральной нотариальной палаты РФ в разделе «Сервис проверки доверенностей»
  • При покупке квартиры по доверенности настаивайте на личном присутствии собственника на момент подписания договора и регистрации жилья
  • Учтите, что если собственник, выписавший доверенность, после подписания договора до момента его регистрации умирает, то сделка не может быть зарегистрирована
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