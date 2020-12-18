Как не попасться на уловки мошенников про покупке квартиры: 4 совета адвоката из Уфы

Уфимский адвокат Айдар Хызыров составил список популярных схем мошенников, которые наживаются на продаже недвижимости, и рассказал, как этого избежать.

В сентябре 2020 года эксперты Финансового университета при правительстве России провели исследование статистики МВД и судебной практики и выявили тревожную тенденцию: растет число афер с квартирами. С данными выводами согласны и представители Ассоциации юристов России.

Башкирия, по данным Федеральной нотариальной палаты, оказалась в лидерах по количеству попыток мошенничества с недвижимостью. С 2017 по 2019 год в республике выявлено 22 таких случая. Больше только в Новосибирской и Ростовской областях – 27, Московской области – 39, Санкт-Петербурге – 59 и в Красноярском крае – 62 случая.

По словам уфимского адвоката Айдара Хызырова, сейчас жители республики наиболее активно начали задумываться о покупке жилья. Здесь роль играют относительно низкие ставки по ипотеке - от 6,5% до 8%, а также неопределенность цен на «вторичку» в будущем году. По мнению эксперта, чтобы не стать жертвой мошенников, лучше знать об их схемах заранее.