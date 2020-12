В Башкирии за сутки мошенники украли у граждан более 2,4 млн рублей

За минувшие сутки в дежурные части органов внутренних дел Башкирии поступило пять сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами.

За минувшие сутки зарегистрировано два факта обмана граждан под видом сотрудников банковских учреждений, по одному — при покупке товаров через Интернет, при аренде квартиры и в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ. Так, в Отдел полиции по Янаульскому району обратился 30-летний житель Тюмени. Ранее ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В результате разговора потерпевший перечислил на неизвестный счет около 1,5 млн руб. Аналогичный случай произошел в Уфе: злоумышленники под видом сотрудников банка убедили 56-летнего мужчину перечислить на неизвестный счет более 900 тыс. руб. Житель Кумертау попался на уловку мошенников при покупке спортивных часов: на популярном сайте объявлений потерпевший связался с продавцом и перечислил ему более 14 тыс. руб., но товар так и не получил. 25-летнюю жительницу Уфы при аренде коттеджа злоумышленники обманули на 5 тыс. руб.: потерпевшая перевела деньги в качестве предоплаты, но арендодатель перестал выходить на связь. Полиция напоминает, что не следует переводить деньги незнакомым людям. Если вам звонит неизвестный, который представляется сотрудником банка, лучше положить трубку, самостоятельно набрать номер горячей линии этого банка, если вы являетесь его клиентом, и уточнить ситуацию. Также стоит помнить, что мошенники могут использовать подложные номера.

