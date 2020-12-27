В Башкирии за сутки мошенники украли у граждан более 2,4 млн рублей

Полиция напоминает, что не следует переводить деньги незнакомым людям. Если вам звонит неизвестный, который представляется сотрудником банка, лучше положить трубку, самостоятельно набрать номер горячей линии этого банка, если вы являетесь его клиентом, и уточнить ситуацию. Также стоит помнить, что мошенники могут использовать подложные номера.