Список памяти: кого потеряла Башкирия в 2020 году

2020 год оказался не менее беспощадным, чем его предшественники: Башкирия потеряла — в том числе и из-за коронавируса — многих известных людей.

Чиновники и политики 29 октября в московском институте Склифосовского от осложнений, вызванных коронавирусом, на 61-м году жизни скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Ульфата Мустафина «большой несправедливостью». Учитывая вклад в социальное и экономическое развитие Башкортостана и особые заслуги перед республикой, глава региона Радий Хабиров подписал указ об увековечении его памяти, согласно которому предлагается учредить республиканскую именную премию в сфере благоустройства, ежегодный международный турнир по волейболу, а также присвоить имя Ульфата Мустафина Центру волейбола в Калининском районе Уфы после завершения его строительства. «Покойся с миром, абзый». Каким коллеги запомнили мэра Уфы Ульфата Мустафина В возрасте 64 лет скончался экс-председатель Госкомитета по предпринимательству и туризму Башкортостана Вячеслав Гилязетдинов. По словам знакомых, смерть наступила из-за проблем с сердцем. Напомним, Вячеслав Гилязетдинов возглавлял госкомитет по туризму в 2014–2019 годы. Ранее он трудился в руководстве в ряда предприятий: в частности, в научно-производственном объединении «Конверсия», ЗАО «Недра» и торговый дом «Корвет». Он также возглавлял Башкирскую республиканскую ассоциацию содействия предприятиям оптовой торговли. В 2020-м умер основатель Башкирского центра пчеловодства, экс-глава Всемирного курултая башкир и депутат Госсобрания РБ Амир Ишемгулов. Помимо прочего, его усилия позволили зарегистрировать «башкирский мёд» как объект интеллектуальной собственности в 2005 году, чтобы закрепить бренд за республиканскими производителями и избежать его дискредитации из-за неофициальной продукции. Траур на пасеке. Что сделал для Башкирии главный пчеловод республики Амир Ишемгулов От коронавируса скончался в Уфе известный адвокат Алексей Зеликман. Он вел такие резонансные дела, как дело бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова, дело о подрыве автомобиля Сергея Кожевникова, помощника адвоката Николая Чимчука, дело экс-начальника городского угрозыска Ильвира Сагитова, обвинявшегося в пытках, и многие другие. «Адвокат, а не решала». В Уфе прощаются с умершим от коронавируса Алексеем Зеликманом Деятели культуры, педагоги В Уфе на 39-м году жизни умер лидер рок-группы «Калипсо» Алексей Глазырин — в машине скорой помощи на пути в больницу, предположительно от отека легких. В 2000-х «Калипсо» были заметной группой на музыкальной карте страны. Также Алексей Глазырин написал музыку для нескольких отечественных фильмов и театральных постановок. На 72 году жизни, после продолжительной борьбы с коронавирусом, ушла из жизни башкирская певица и любимица республики певица Бибисара Азаматова. С опасным недугом не справилась драматург и композитор Зухра Файзуллина — автор множества сборников песен, в том числе и «Мәктәп вальсы» («Школьный вальс»), которая в исполнении певицы Алсу Бахтиевой стала хитом среди нескольких поколений башкирских школьников. Коронавирус унес жизнь любимицы Башкирии. Какой запомнили певицу Бибисару Азаматову В республике скончался 88-летний танцор Ратмир Бадретдинов, стоявший у истоков зарождения башкирского хореографического танца. За годы своей работы он создал немало танцевальных образов, которые и поныне являются визитной карточкой знаменитого ансамбля им. Файзи Гаскарова в исполнении молодых солистов. Ушёл из жизни известный башкирский поэт, писатель, журналист, музыкант, заслуженный деятель искусств Башкортостана, член Союза писателей РБ Маулит Ямалетдин. По словам коллег, он умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Автор более 20 книг и талантливый переводчик, Маулит Ямалетдин работал учителем музыки в школах-интернатах Баймака, Сибая, был директором Старо-Сибайской детской музыкальной школы, музыкальной школы в Учалинском районе. В Уфе умер баянист-виртуоз Айнур Фатихов В Уфе скончался музыкант, баянист Айнур Фатихов. Ему было всего 37 лет. Айнур Фатихов является сыном известного баяниста, народного артиста Башкортостана Халита Фатихова. На его счету награды за международные и республиканские конкурсы. В 2007 году вышел его сольный альбом, где он выступил в качестве исполнителя. Помимо баяна, Айнур Фатихов также играл на курае, гармони, аккордеоне, тальянке и кубызе. Он был популярен на башкирской и татарской эстрадах. Также от осложнений от коронавируса ушел из жизни главный оператор БСТ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РБ Ильдар Насретдинов. В Пятигорске после долгой болезни ушел из жизни пианист, теоретик и историк джаза Анатолий Иващенко. В 70-х стал одним из создателей эстрадного отделения в Уфимском училище искусств, в 1974–1982 гг. работал там в качестве заведующего. За годы работы в училище Анатолий Иващенко подготовил и выпустил целую плеяду ярких учеников, которые продолжают дело своего педагога, работая не только в Башкирии и России, но и за рубежом. После продолжительной болезни на 92 году жизни умер Михаил Иванов. Он был почетным членом Союза журналистов СССР и кандидатом философских наук. Помимо журналистики он занимался и научной деятельностью, написал кандидатскую по философии при Московском государственном университете, более 10 лет руководил кафедрой философии в бирском филиале БашГУ. Спорт На 76-м году жизни умер бывший начальник ВК «Урал» и экс-администратор ХК «Салават Юлаев» Аскар Изгин. Он был заслуженным работником физической культуры Башкирии. В волейбольном клубе он проработал с 2003 года по 2015 год. Умер легендарный хоккеист ХК «Салават Юлаев» Геннадий Казаков После продолжительной болезни скончался известный советский хоккеист и тренер, ветеран ХК «Салават Юлаев» Геннадий Казаков. Ему был 81 год. С 1965 по 1975 года Геннадий Казаков выступал за уфимцев: вместе с Владимиром Быковым и Николаем Заварухиным входил в легендарную тройку атаки «Салавата Юлаева». Позже он работал тренером в уфимской команде мастеров и СДЮШОР «Салават Юлаев». Скончался в 2020 году председатель Федерации спортивного туризма Башкирии Дмитрий Шорников. Дмитрий Шорников был мастером спорта России международного класса по спортивному туризму, спортивным судьёй всероссийской категории по спортивному туризму, старшим инструктором пешеходного туризма, кандидатом химических наук, председателем туристского клуба «Урал» УГНТУ и заслуженным работником физической культуры Башкирии. Умер председатель Федерации спортивного туризма Башкирии Дмитрий Шорников От проблем с сердцем скончался заслуженный врач республики Разиф Рапиев, работавший врачом сборной команды СССР по легкой атлетике. Позже он руководил Центром янтарного лечения. В сентябре 2019 года Разиф Рапиев был награжден званием заслуженного работника здравоохранения России.

