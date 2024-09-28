Уфимцы будут отдыхать треть года

Для жителей Башкирии, трудящихся по пятидневной схеме, будет запланировано 118 нерабочих дней и 247 рабочих. В 2025 году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта — на субботу. Дополнительные выходные, связанные с этими праздниками, будут перенесены на 8 мая и 13 июня. В 2025 году из-за переноса праздничных и выходных дней будет всего одна рабочая суббота — 1 ноября.