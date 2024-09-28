Уфимцы будут отдыхать треть года

Posted 28 сентября, 14:09
Published 28 сентября, 14:09
Modified 28 сентября, 14:11
Updated 28 сентября, 14:11
Стало известно, как в 2025 году будут отдыхать в Уфе и Башкирии. Производственный календарь на 2025 год утвердили в Министерстве труда России. В целом, выходит, что сотрудники с графиком 5/2 будут на выходных и праздниках треть года.
Для жителей Башкирии, трудящихся по пятидневной схеме, будет запланировано 118 нерабочих дней и 247 рабочих. В 2025 году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта — на субботу. Дополнительные выходные, связанные с этими праздниками, будут перенесены на 8 мая и 13 июня. В 2025 году из-за переноса праздничных и выходных дней будет всего одна рабочая суббота — 1 ноября.
В плане выходных жители множества регионов России могут позавидовать соотечественникам из Уфы и Башкирии. Как известно, в Республике Башкортостан есть дополнительные выходные в честь религиозных и региональных праздников. Это
— 30 марта 2025 года состоится Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан)
— 6 июня 2025 года — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).
Кроме того, сейчас идет обсуждение того, чтобы ввести в Башкирии новый выходной день.
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