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Posted 28 сентября, 14:09

Published 28 сентября, 14:09

Modified 28 сентября, 14:11

Updated 28 сентября, 14:11

Утвержден календарь выходных для Башкирии

Уфимцы будут отдыхать треть года

28 сентября 2024, 14:09
Фото: 1MI

Утвержден календарь выходных для Башкирии

Сюжет
Башкирия
График рабочих и выходных и производственный календарь 2025 года утвердило в субботу, 28 сентября, Министерство труда России.

Стало известно, как в 2025 году будут отдыхать в Уфе и Башкирии. Производственный календарь на 2025 год утвердили в Министерстве труда России. В целом, выходит, что сотрудники с графиком 5/2 будут на выходных и праздниках треть года.

Для жителей Башкирии, трудящихся по пятидневной схеме, будет запланировано 118 нерабочих дней и 247 рабочих. В 2025 году 23 февраля приходится на воскресенье, а 8 марта — на субботу. Дополнительные выходные, связанные с этими праздниками, будут перенесены на 8 мая и 13 июня. В 2025 году из-за переноса праздничных и выходных дней будет всего одна рабочая суббота — 1 ноября.

В плане выходных жители множества регионов России могут позавидовать соотечественникам из Уфы и Башкирии. Как известно, в Республике Башкортостан есть дополнительные выходные в честь религиозных и региональных праздников. Это

— 30 марта 2025 года состоится Ураза-байрам (окончание месяца Рамадан)

— 6 июня 2025 года — Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).

Кроме того, сейчас идет обсуждение того, чтобы ввести в Башкирии новый выходной день.

Фото: https://t.me/lipobl
Новый выходной могут ввести в Башкирии
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