«Покойся с миром, абзый». Каким коллеги запомнили мэра Уфы Ульфата Мустафина

Мне можно было о нем не рассказывать — Ульфата Мансуровича знал по политическим «окопам» 2008-2010 годов, виделись и на малой родине — на сабантуе, в очередные непростые времена. Человек, которого можно вспоминать только добром. Не знаю, бывают ли мэры крупных городов мягкими, искренними, как у нас говорят, «простыми» людьми, но я знаю его только с этой стороны. Мэру всегда достается от горожан, ничего не поделаешь, такая работа. Особенно сильно мы ворчим, когда ремонт дороги мешает проезду, не понимая, что через неделю тут будет новый асфальт и свежая разметка. Так жаль, что Ульфат Мансурович увидел только старт масштабного преображения Уфы, которое началось в его стремительную двухлетку. Мы ему часто будем говорить «Рахмат, абый!» Я увидел по телевизору и запомнил самый важный его взгляд — на Зауфимье, в сторону Дудкино, Елкибаево, где он мысленно уже построил несколько новых районов Уфы, как только будет Восточный выезд. Эх, Ульфат-абый, - высказался Шамиль Валеев.