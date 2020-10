«Покойся с миром, абзый». Каким коллеги запомнили мэра Уфы Ульфата Мустафина

Сегодня, 29 октября, на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Более месяца он боролся с тяжелой болезнью. По словам Радия Хабирова, причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и коронавирусом.

Ульфат Мансурович был назначен на пост мэра ровно два года назад – 29 октября 2018 года. Он ушел из жизни в день годовщины работы на посту руководителя городской администрации. Новость об ухудшении состояния здоровья Ульфата Мустафина появилась 23 октября. Тогда коллеги мэра желали ему скорейшего выздоровления в социальных сетях, однако этого не произошло и сейчас вместо ободрительных сообщений лишь воспоминания о хорошем человеке. «Покойтесь с миром, Ульфат Мансурович...» Депутат Госдумы Павел Качкаев вспоминает год, когда он познакомился с Ульфатом Мансуровичем. Тогда, в 1995 году он узнал его, как безусловно грамотного специалиста, профессионала, и просто очень хорошего человека, готового всегда прийти на помощь. — На любой должности Ульфат Мансурович, прежде всего думал о людях, старался помочь, ему были присущи милосердие, отзывчивость, забота о ближнем. Это был действительно достойнейший человек, знающий и трепетно относящийся к своему делу! Он навсегда останется в нашей памяти! пишет Павел Качкаев. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров считал Ульфата Мансуровича настоящим другом, с которым они были знакомы около 20 лет. Он вспоминает, как судьба сводила их и разлучала. — Когда мы долго не виделись, я по нему скучал, - признается Андрей Назаров, - Он был человеком неординарным, очень мудрым, сдержанным. Всегда достойно воспринимал критику. Он очень любил нашу Уфу, старался сделать ее лучше. В общении с ним всегда подкупала его необычайная легкость, он умел слушать и слышать собеседника. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов рассказывает, что они с коллегами всегда называли Ульфата Мансуровича «абзый», что в переводе с башкирского означает «дядя». — Он останется в нашей памяти как старший товарищ с крутым и брутальным нравом, но добрым сердцем. Он был человеком от сохи, с чекмагушевской хитринкой, но всегда отдающим предпочтение прямому и честному разговору. Урының ожмахта булһын..., — почтил память коллеги Азат Бадранов. Заместитель Ульфата Мансуровича Алина Сулейманова рассказала журналисту Mkset, что пока не готова поделиться воспоминаниями о нем из-за горести тяжелой утраты. А вот бывший пресс-секретарь мэрии Уфы Камиль Юлаев вспоминает, что проработал с Ульфатом Мансуровичем всего три недели, но несмотря на это он всегда был внимательным и вежливым. — Тяжёлая новость... Покойтесь с миром, Ульфат Мансурович... Поработали с ним всего три недели, но позже на мероприятиях всегда узнавал, здоровался, интересовался работой, что меня, если честно, даже немного смущало. Но такой он был человек. Никакого высокомерия и надменности, несмотря на высокую должность. Очень жаль, соболезнования родным и близким! скорбит Камиль Юлаев. Свое мнение высказал также Шамиль Валеев, сопредседатель ОНФ в Башкирии, директор ИА «Медиакорсеть» в 2016-2019 годы. Кстати, Mkset стало первым изданием, получившим достоверную информацию о том, кто, вероятнее всего, станет мэром Уфы, ещё 15 октября 2018 года. Источник охарактеризовал его тогда как «Башкирского Черномырдина» — задушевного, не лезущего за словом в карман технократа, который прекратит задолбавшие уфимцев разборки элит в утопающем в пыли и снегу городе. Мне можно было о нем не рассказывать — Ульфата Мансуровича знал по политическим «окопам» 2008-2010 годов, виделись и на малой родине — на сабантуе, в очередные непростые времена. Человек, которого можно вспоминать только добром. Не знаю, бывают ли мэры крупных городов мягкими, искренними, как у нас говорят, «простыми» людьми, но я знаю его только с этой стороны. Мэру всегда достается от горожан, ничего не поделаешь, такая работа. Особенно сильно мы ворчим, когда ремонт дороги мешает проезду, не понимая, что через неделю тут будет новый асфальт и свежая разметка. Так жаль, что Ульфат Мансурович увидел только старт масштабного преображения Уфы, которое началось в его стремительную двухлетку. Мы ему часто будем говорить «Рахмат, абый!» Я увидел по телевизору и запомнил самый важный его взгляд — на Зауфимье, в сторону Дудкино, Елкибаево, где он мысленно уже построил несколько новых районов Уфы, как только будет Восточный выезд. Эх, Ульфат-абый, - высказался Шамиль Валеев. Руководитель общественной палаты РБ Ольга Панчихина признается, что ей трудно осознать произошедшее и принять утрату. Она вспоминает, что еще не так давно, летом 2020 года, вместе с Ульфатом Мансуровичем они работали над проектом «Время добра» и он никогда не оставался в стороне. Председатель госкомитета по туризму Салават Нафиков ограничился коротким, но ёмким сообщением: «И тебя скосила коварная болезнь, Ульфат абзый...соболезнования родным и близким».

