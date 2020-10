Коронавирус унес жизнь любимицы Башкирии. Какой запомнили певицу Бибисару Азаматову

Сегодня на 72 году жизни, после продолжительной борьбы с коронавирусом, ушла из жизни башкирская певица и любимица республики певица Бибисара Азаматова. Mkset собрала воспоминания коллег и друзей артистки, которые рассказали о её вкладе в эстраду Башкирии и последних днях жизни.

«Моя сценическая мама» Так называет ее певица Азалия Валеева. О смерти Бибисары Азаматовой она узнала в Казани, во время съемок очередного клипа. Артистка призналась, что для нее смерть коллеги стала большим шоком и горем. Именно Азаматова, по словам Азалии, стала для нее человеком, который подтолкнул к покорению сцены, и если бы не встреча с ней, певица, возможно, сейчас не снимала бы клипы. — Мы с ней познакомились в 2001 году. Я тогда была студенткой Уфимского института искусств и жила в общежитии № 8. В тот год она только переехала из Баймака в Уфу и некоторое время проработала комендантом общежития. С первых дней знакомства она отнеслась ко мне как к дочери, вспоминает Азалия. Молодая коллега Бибисары Азаматовой не успела толком начать петь — ей пришлось завершить карьеру в связи с трагической смертью родителей и вернуться в родной Бурзянский район, чтобы поддержать младших сестер и братьев. Тем не менее, Азалия не потерялась, нашла себя в сфере бизнеса. — К тому моменту, когда Бибисара Азаматова начала петь, я уже встала на ноги. Когда она приехала в наш район с сольным концертом вместе с певцом Раилем Уметбаевым, я их пригласила погостить к себе домой. Мы с ней долго разговаривали, она дала мне важные наставления, рассказывает она. Азалия признается, что к этому моменту уже не собиралась возвращаться на сцену, но Бибисаре Азаматовой удалось ее уговорить. «Почему ты не поешь? Ты ведь для этого рождена. Ты человек, которая должна быть сверху — на сцене. Никогда не поздно начать петь снова. Я вот вышла на сцену, уже будучи в возрасте и не жалею об этом. Песня — дает жизнь, дает ей смысл», — сказала она тогда ей. Бибисара Азаматова и Азалия Валеева Photo: Личный архив Азалии Валеевой Эти слова подтолкнули Азалию вернуться на сцену. «Полтора года после этого мы с ней гастролировали по республике вместе. Она меня научила всем тонкостям нашего ремесла», — признается девушка. По ее словам, Бибисара Азаматова была из тех людей уже утерянного склада характера — умела относиться к своим молодым коллегам с почти материнской любовью, щедро делилась знаниями и секретами и не рассматривала их как конкурентов. - Она любила жизнь. Когда мы гастролировали вместе, я ее наряжала, делала прическу. «Я должна быть яркой на сцене», — говорила она мне. Ей нравилось, как я ее наряжаю. Доходило до того, что занимаясь ее внешностью, не успевала уделить время на себя. Помню, один раз выхожу на сцену — зрители смеются. Говорят, надела разные сережки. Торопилась, забыла посмотреть в зеркало, вспоминает Азалия. По словам девушки, концерты Бибисары Азаматовой всегда проходили с аншлагом, даже в маленьких деревнях собиралось не менее ста человек. Зрителей певица подкупала своим юмором, жизнерадостностью и простотой, считает Азалия. — Известный в Татарстане композитор Гузалия, встретившись с Бибисарой Азаматовой, предлагала ей спеть на татарском языке. Но она отказалась, сказала, что не может предать свой народ, что не может поступить так со своими зрителями. Насколько мне известно, ей несколько раз предлагали устроить сольный концерт в Казани, но она отказывалась все по той же причине. В то же время она поддержала мое намерение расширить свою аудиторию и петь на татарском языке,говорит она. «Ей следовало сразу петь, а не терять время на заводе. Ведь именно сцена была ее жизнью», — считает Азалия. «Она была маленьким ребенком в огромном теле» Бибисару Азаматову многие ее поклонники знали как сильную, властную женщину. До того, как она пришла на сцену, а это случилось поздно — в пенсионном возрасте, Азаматова многие годы работала руководителем крупных предприятий и организаций, в частности Баймакского пивзавода и ресторана «Нур». Как говорят близкие, проведенные в кресле руководителя годы наложили отпечаток на характер Бибисары. Одно из последних интервью Азаматова дала журналистке Миляуше Кагармановой для газеты «Киске Өфө» — за несколько месяцев до смерти. По ее словам, их разговор получился очень откровенным. Певица рассказала о своей личной жизни, о бывшем муже, который любил спиртное и изменял ей. В 25 лет из-за пьяного мужа она получила ожог 84% тела - забыл выключить газ. "Два месяца тело совсем не двигалось. Первыми зашевелись два пальца. Хирургу показываю их: "Не убивай, у меня двое детей". — До этого интервью я с ней не была знакома лично. Она стала для меня открытием. Я была глубоко поражена силой ее духа — чего только ей не пришлось пережить в этой жизни, рассказывает Миляуша Кагарманова. Журналистка охарактеризовала певицу как «ребенка, живущего в большом теле», которая нуждалась в психологической поддержке. — Бибисара Азаматова создавала впечатление сильного, уверенного в себе человека. Такой она и была в большей части времени. Однако во время интервью я поняла, что где-то глубоко внутри — она очень ранимая. Рассказывая о своей жизни, о том, что ей пришлось пережить, певица не могла сдержать слез, плакала, не останавливаясь — настолько всего накопилось. Мы разговаривали с ней часами, ей нужно было выговориться. Пришлось даже отменить такси в Баймак — должна была выехать в командировку, вспоминает Миляуша Кагарманова. Photo: Вконтакте\Бибисара Азаматова Как рассказывает журналистка, интервью с певицей читатели встретили на «ура». Читая комментарии в соцсетях, Бибисара Азаматова затем не раз признавалась, что не знала, насколько ее любили. — После этого откровенного интервью она прикипела ко мне душой, постоянно писала смс-ки, звонила. Уговорила меня написать о ней книгу. Я не на все ее сообщения отвечала, иногда пропускала звонки. Сегодня вспоминала об этом, раскаивалась и плакала,признается журналистка. «На виду у других держалась хорошо» С почти сыновьей любовью вспоминает о погибшей певец Искандер Газизов. «Я ее очень любил, как и она меня. Она всегда обращалась ко мне как своему младшему брату, поддерживала мои начинания. Культура нашей республики в ее лице понесла большую потерю», считает он. Певец последний раз виделся со своей старшей коллегой четыре месяца назад. Как сообщают близкие, Азаматова около двух месяцев боролась коронавирусом, свои последние дни провела в отделении реанимации инфекционного госпиталя в Зубово. Бибисара Азаматова и Искандер Газизов Photo: Вконтакте\Бибисара Азаматова — Потом она мне писала сообщения, что попала в Зубовскую инфекционную больницу. Где-то два месяца там пролежала. Несмотря на то, что на виду у других держалась хорошо, в последнее время она часто жаловалась на боли, принимала таблетки, рассказал он. Своим воспоминанием о певице в социальных сетях поделилась и автор поэтического проекта «Йөрәк һүҙе» Наиля Сафаргулова. — Помню, как в 2017 году ты пришла на «Йөрәк һүҙе» читать стихи. Сама говоришь: «Очень хочу, но боюсь. Все равно осмелилась прийти, Наиля. Давай запишем, пусть останется памятью». Попросила записать в паре с дочкой Эльвирой. Так и сделали. Тогда я чуть не лопнула от твоих искренних объятий. От твоих шуток живот болел. Пусть твоя душа доберется до рая, спи спокойно,написала Сафаргулова. Напомним, Бибисара Азаматова — уроженка Баймакского района республики. Ее трудовая биография связана не только со сценой: она начинала как секретарь Баймакского пивзавода прошла путь до директора завода. Ветеран труда, заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкортостан. С 2002 года работала в Республиканском центре народного творчества. Первый сольный концерт певицы состоялся в 2006 году, будучи на заслуженном отдыхе. Бибисара Азаматова успела выпустить 6 дисков со сборниками песен, последний из которых издавался в этом году.

