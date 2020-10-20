Коронавирус унес жизнь любимицы Башкирии. Какой запомнили певицу Бибисару Азаматову

Бибисару Азаматову многие ее поклонники знали как сильную, властную женщину. До того, как она пришла на сцену, а это случилось поздно — в пенсионном возрасте, Азаматова многие годы работала руководителем крупных предприятий и организаций, в частности Баймакского пивзавода и ресторана «Нур». Как говорят близкие, проведенные в кресле руководителя годы наложили отпечаток на характер Бибисары. Одно из последних интервью Азаматова дала журналистке Миляуше Кагармановой для газеты «Киске Өфө» — за несколько месяцев до смерти. По ее словам, их разговор получился очень откровенным. Певица рассказала о своей личной жизни, о бывшем муже, который любил спиртное и изменял ей. В 25 лет из-за пьяного мужа она получила ожог 84% тела - забыл выключить газ. "Два месяца тело совсем не двигалось. Первыми зашевелись два пальца. Хирургу показываю их: "Не убивай, у меня двое детей".