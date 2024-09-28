В Башкирии недовольны «совдепом» в больницах

Posted 28 сентября, 13:57
Published 28 сентября, 13:57
Modified 28 сентября, 16:32
Updated 28 сентября, 16:32
Паблики в соцсетях показывают снимки обшарпанной мебели, пришедшей в упадок сантехники и валяющегося повсюду хлама. Со слов авторов публикаций, сделаны кадры были в терапевтическом отделении Янаульской Центральной районной больницы.
Между тем горожан возмутило и то, что в гораздо лучшем состоянии находится соседнее — хирургическое — отделение, при этом другие части больницы почему-то решили хорошим ремонтом обделить.
— Хирургия — в правом крыле. Там чисто, ремонт сделан, а левое крыло — прошлый век, — констатирует в комментариях Зухра А.
Пользователи соцсетей принялись активно обсуждать увиденное, соревнуясь в креативе.
— У меня дровальник даже лучше, — похвастался анонимный пользователь.
— Это Америка во всём виновата, — иронизирует Семён Б.
Впрочем, некоторые встали на защиту чести районной больницы. Некоторые же и вовсе высказали предположения, что снимки сделаны совсем не в Янауле.
— Если больному действительно плохо, он не будет обращать внимание на происходящее вокруг, — высказалась Майя А. и посоветовала «недовольным» обратить свой взор на частные медорганизации — Что вы ожидали от государственной больницы? В таких условиях работают абсолютно все. Если что-то не нравится, есть платные клиники, со всеми удобствами.
— Надо поблагодарить, что есть места для бесплатного лечения, а то сейчас и эти позакрывают, — выразила опасения Гульназ М.
— Чей хозблок? Если б это принадлежало поликлинике, давным-давно закрыли б больницу! — выразила Ралида Н. свою уверенность в качестве отечественной медицины.
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