Мэр Уфы обнулил свой успех

Сам градоначальник поделился своей реакцией на наделение его таким почётным званием в тот же день, однако выдержал публикацию в довольно сдержанном тоне. Мавлиев ознакомился с выводами политологов и заявил, что «на самом деле» нерешённых задач у уфимской мэрии остаётся ещё приличное количество.