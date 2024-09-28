Мэр Уфы обнулил свой успех

Posted 28 сентября, 14:15
Published 28 сентября, 14:15
Modified 28 сентября, 16:34
Updated 28 сентября, 16:34
Напомним, ранее ЦИК «Рейтинг» опубликовал исследование об эффективности глав российских городов — по мнению аналитиков, среди своих коллег мэр Уфы Ратмир Мавлиев занимает достойное пятое место.
Сам градоначальник поделился своей реакцией на наделение его таким почётным званием в тот же день, однако выдержал публикацию в довольно сдержанном тоне. Мавлиев ознакомился с выводами политологов и заявил, что «на самом деле» нерешённых задач у уфимской мэрии остаётся ещё приличное количество.
— Почитал статью и пошёл работать дальше, — написал Мавлиев на своих личных ресурсах.
Кроме того, часть своего успеха сити-менеджер списал на главу региона Радия Хабирова и его поддержку. Саму публикацию Мавлиев также трепетно сопроводил совместной фотографией с начальником.
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