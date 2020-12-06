В Уфе волонтеры поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Николаевич Коноплев прошел боевое крещение под Жиздрой, отступал с боями до Москвы, был ранен в декабре 1941 года. Участвовал в боях за Сталинград, освобождал Харьков. Всего за войну получил пять ранений, из которых одно тяжелое и две контузии.