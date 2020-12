В Уфе волонтеры поздравили ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем

На сегодняшний день Яков Коноплёв — один из немногих живых участников обороны Москвы, который живет в Башкирии.

Ветеран Великой Отечественной войны Яков Николаевич Коноплев прошел боевое крещение под Жиздрой, отступал с боями до Москвы, был ранен в декабре 1941 года. Участвовал в боях за Сталинград, освобождал Харьков. Всего за войну получил пять ранений, из которых одно тяжелое и две контузии. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды После войны Яков Николаевич посвятил жизнь сфере строительства. Источник - ВОД "Волонтеры Победы" — Память о ветеранах войны не только 9 мая — это девиз движения «Волонтеры Победы», и мы стараемся уделить внимание и заботу каждому фронтовику, — поделился волонтер Александр Юдин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter