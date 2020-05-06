Глава Башкирии трогательно поздравил 103-летнего ветерана

О необычном жителе Башкирии, который отметил уже 101 год со дня рождения рассказал на своей странице руководитель региона Радий Хабиров.

Он сообщил, что Низамутдин Вахитов – ветеран Великой Отечественной войны и прошел ее от 1941 до 1945 года.

«Был на волосок от смерти в Польше, когда под пулями фашистов в ледяной воде Одера возводил переправу для танков. Много наших бойцов полегло тогда, но техника прошла. А когда, наконец, взяли Берлин, Низамутдин Бадретдинович, залечив ранения, долго работал в колхозе. Вырастил и воспитал пятерых детей. Последние 20 лет был имамом в родной деревне».