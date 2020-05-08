В Башкирии проходят мини-парады у домов, где проживают ветераны

В одном из таких мини-парадов принял участие мэр Уфы Ульфат Мустафин — в одном из дворов на улице Мушникова прошло чествование кавалера ордена солдатской Славы, награжденной медалью «За оборону Сталинграда», Мусайры Фатиховой. В этом году она отметила свой вековой юбилей.

Под праздничные фанфары парадом по двору прошли кадеты школы № 157. Для творческого номера «Солдатский танец» ансамбля народного танца «Байрам» в строй вернули ретро-автомобили «ЗИС» и «Катюша». Прозвучали песни «Шаймуратов генерал» в исполнении Загира Исянчурина и «День Победы» в исполнении Дмитрия Тарасова.

— Вы вырастили прекрасных детей, которые вас поддерживают, и окружены вниманием внуков, правнуков. Работая преподавателем, Вы выпустили в жизнь и большой профессиональный путь не одно поколение. Сегодня мы склоняем головы перед всеми фронтовиками за беспримерный героизм и подвиги. Вы завоевали для нас мир и свободу. Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! — сказал Ульфат Мустафин.

— Спасибо всем-всем людям, которые уважают и ценят победителей. Первое боевое крещение я получила в Сталинграде — это никогда не забыть. У меня и орден Жукова есть, и орден Сталина есть, но особенно дорог тот, что вручен за оборону Сталинграда, — поделилась Мусайра Нугумановна.

Также она прочла стихотворение собственного сочинения на башкирском языке и обратилась с просьбой помочь ей в издании своего поэтического сборника и воспоминаний о военных годах. Ульфат Мустафин дал соответствующее поручение гуманитарному блоку муниципалитета и обещал оказать содействие.

Также мини-парады проходят в разных районах города. Так, например, героев Великой Отечественной чествовали во дворах домов № 97/1 по улице Достоевского и № 44 по улице Степана Злобина — в этих домах проживают Ибрагим Шакиров и Геннадий Нечаев.

Ибрагима Шакирова призвали в армию в октябре 1944 года и отправили на Дальний Восток. Службу проходил в 46-м стрелковом батальоне 115 полка, заряжающем 50-миллиметровые пушки. Участвовал в войне с Японией, освобождал территорию Китая и Северной Кореи от японских агрессоров. Получил ранение левой руки, награжден Орденом «Отечественной войны 2 степени» и медалью «За победу над Японией».