Лица Победы: каждая морщинка ветерана – это след одного дня войны

Вряд ли кто-то рискнет назвать абсолютно точное число ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас проживают в Башкирии (да и в целом по России). К сожалению, они уходят из жизни. Когда мы начинали акцию «Лица Победы», в рамках которой публикуем сведения о наградах живых фронтовиков, собранные участниками движения «Волонтеры Победы», его руководитель Саша Юдин говорил о 1058 живых ветеранах, участвовавших в боях. За два месяца нашей акции, к сожалению, их число уменьшилось. Годы, последствия военных ранений и прочие недуги берут своё.

О войне мы знаем не так уж и много. Я сейчас говорю не о том, что написано в учебниках и энциклопедиях, а о подробностях войны, которые хранили в своей памяти фронтовики. Даже скупые строчки из наградных документов поражают примерами мужества солдат Великой Отечественной войны.

Связист Евгений Иванович Макаров 21 января 1945 года, во время передвижения наблюдательного пункта командира полка, остановился для передачи очередного сообщения. Антенны под руками не было. В это время противник начал артналет. Ефрейтор Макаров продолжал стоять во весь рост с антенной в руках посреди рвавшихся вокруг снарядов.

Медсестра Нина Петровна Демешева во время боя, перевязывая раненого красноармейца, заметила ползущих к ней немцев. Девушка взяла у раненого винтовку и, подпустив врагов на 20 метров, одного гитлеровца убила, а второй сдался в плен.

Десантник Леонид Степанович Жуков 4 апреля 1945 года в бою огнем из ружья подбил паровоз противника (это не опечатка, так и было в наградных документах! – ред.), не дав ему увести состав с самолетами и военным имуществом.

И это только малая часть информации, которую мы публикуем практически каждый день на нашем сайте в рубрике «75 лет Победы».

Это не просто люди. Это глыбы, это храбрейшие из храбрых. Они пережили все испытания, выпавшие на их долю. Каждая морщинка на их лицах – след одного дня войны.

Готовя к публикации эти заметки под общим названием «Лица Победы», я каждый раз вспоминаю своих дедов, которых уже давно нет. Их у меня было целых три, потому что вдова одного из них второй раз вышла замуж. Но я не знаю толком историю ни одного деда.

Мамин отец Яков Филиппович Нифонтов скончался в 1983 году, когда мне было 13 лет. Мы не успели с ним поговорить о войне. Моему старшему брату повезло больше, с ним дед успел немного поделиться воспоминаниями. Брат запомнил рассказ деда о том, как было жутко на поле боя, как бежали в атаку в состоянии, которое трудно описать, – такая смесь ужаса, ненависти и эйфории. А после боя эта адреналиновая лихорадка сменялась невероятной усталостью.

От деда Яши остались награды, среди которых есть орден Красной Звезды. Помню, как с интересом рассматривала его в детстве, но так и не спросила, за какой подвиг дед получил награду. Знаю только, что он участвовал в битве под Москвой. А после войны долго работал участковым инспектором милиции. Был первым участковым в нашем микрорайоне Цыганская поляна под Уфой, очень уважаемым человеком.

Племянница Диана сделала видеоролик о деде (для нее - уже прапрадеде) Якове для школы на основании той информации, которую мы смогли вспомнить. Теперь мы особенно остро почувствовали вину за то, что в свое время не расспросили его о войне.

Попытки найти информацию о награде деда в виртуальных архивах пока не увенчались успехом. Видимо, его документы все еще не оцифрованы. Надо бы сделать запрос в архивы, но руки всё не доходят. Но очень надо это сделать.

Зато в виртуальном архиве я неожиданно нашла жуткий артефакт – поручение Ждановскому райвоенкому Уфы известить вдову моего второго деда - отца моего папы о том, что тот пропал без вести. На потемневшем от времени листке бумаги, отсканированном архивариусами, леденящая душу информация: «Сержант Майоров Федор Григорьевич, 1907 года рождения, находясь на фронте, пропал без вести в мае 1942 года». Как следует из отметки на этом листке, поручение было выполнено военкомом 5 июля 1946 года, как и сотни или даже тысячи других таких же.

Папа вспоминал, как в 1945 году в уфимскую слободку Архиерейка, где они жили (на склоне ниже нынешнего Дома Республики), вернулся однополчанин его отца, который тоже считался пропавшим без вести. Он рассказал, что Федор Майоров получил смертельное ранение в живот в боях под Ленинградом. Бойцы не смогли взять его с собой при отступлении, да и не было в этом смысла, потому что сержант Майоров уже стоял на пороге смерти. Солдаты, скрепя зубами, уплывали на лодке с небольшого полуострова и слышали его слабеющий голос: «Братцы, добейте!»…

Бабушка Оля вышла замуж второй раз. Дед Лёня (Леонид Иванович Осипов) имел только одну медаль «За победу над Германией». Он был в плену, в концлагере. Будучи начинающим журналистом, в 90-е годы я попробовала уговорить его на интервью, но дед отказался много говорить. Сказал, слишком тяжело вспоминать. Знаю только, что после освобождения из концлагеря он был почти сразу заключен в советский сталинский лагерь. Как он объяснил коротко: «Попал в плен – значит, виновен».

Частью нашей семейной истории стала и память о фронтовой медсестре и талантливой журналистке Галине Андреевне Осташевской, ушедшей из жизни два года назад. Я много писала о ней в последние годы, познакомила с ней свою дочь, которая была потрясена рассказами Галины Андреевны о войне.

Вот такие были судьбы.

…Так сложилось, что мы сегодня вынуждены сидеть по домам в самоизоляции из-за проклятого коронавируса и даже не можем обнять живых фронтовиков и поздравить их со славным юбилеем Победы в той страшной войне.

Этим занимаются волонтеры, за что им огромное спасибо.

Будем надеяться, что и нынешнее лихое время скоро пройдет. И возможность отметить день Победы по-человечески нам еще представится.

А пока от лица всей нашей редакции издания Медиакорсеть еще раз поздравляю читателей с Днем Великой Победы!