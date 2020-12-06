От осложнений коронавируса умер главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насретдинов

Ушел из жизни главный оператор БСТ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РБ Ильдар Насретдинов. Об этом сообщил в фейсбуке директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов:
— Ильдар Агзамович, прости, не уберегли. Теперь у Всевышнего два оператора-личника. Ты и Расуль [Шагимарданов]. Покойся с миром.
Как сообщает «Башинформ», Ильдар Насретдинов умер от осложнений после новой коронавирусной инфекции.
О дате и месте прощания пока информации нет.
Коллектив редакции «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Насретдинова.