От осложнений коронавируса умер главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насретдинов

От осложнений коронавируса умер главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насретдинов

Вчера, 12:35ОбществоАндрей КоролевPhoto: Рустам Зарафутдинов / facebook
Печальная новость появилась в соцсетях.

Ушел из жизни главный оператор БСТ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РБ Ильдар Насретдинов. Об этом сообщил в фейсбуке директор ГУП ТРК «Башкортос­тан» Рустам Зарафутдинов:

— Ильдар Агзамович, прости, не уберегли. Теперь у Всевышнего два оператора-личника. Ты и Расуль [Шагимарданов]. Покойся с миром.

Как сообщает «Башинформ», Ильдар Насретдинов умер от осложнений после новой коронавирусной инфекции.

О дате и месте прощания пока информации нет.

Коллектив редакции «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Насретдинова.

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