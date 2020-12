От осложнений коронавируса умер главный оператор телеканала БСТ Ильдар Насретдинов

Печальная новость появилась в соцсетях.

Ушел из жизни главный оператор БСТ, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РБ Ильдар Насретдинов. Об этом сообщил в фейсбуке директор ГУП ТРК «Башкортос­тан» Рустам Зарафутдинов: — Ильдар Агзамович, прости, не уберегли. Теперь у Всевышнего два оператора-личника. Ты и Расуль [Шагимарданов]. Покойся с миром. Как сообщает «Башинформ», Ильдар Насретдинов умер от осложнений после новой коронавирусной инфекции. О дате и месте прощания пока информации нет. Коллектив редакции «Медиакорсеть» выражает искренние соболезнования родным и близким Ильдара Насретдинова.

