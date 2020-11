Сегодня, 27 ноября, стало известно о смерти знаменитого в республике журналиста и автора многих книг Сергея Спатара. Ему было 59 лет. Об этом сообщает «Башинформ».

Сергей Спатар учился на филологическом факультете в БашГУ. Еще в студенческие годы он начал писать статьи и очерки в университетскую газету. Позже его начали публиковать на страницах газеты «Ленинец». После окончания университета он более 30 лет своей жизни посвятил работе в правоохранительных органах. Организовывал и работал в пресс-службах различных подразделений, также был одним из создателей первой в истории пресс-службы МВД Башкирии.

