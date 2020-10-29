Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер после заражения COVID-19

Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер после заражения COVID-19

Вчера, 18:34Общество
Ульфат Мансурович скончался после продолжительной борьбы с болезнью

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался, передает "Башинформ" со ссылкой на главу региона. Причиной, по словам Радий Хабирова стали коронавирус и осложнения вызванные пневмонией.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что был в больнице, где проходил лечение Мустафин, и оценивал его болезнь как «тяжелую». Источники Mkset сообщали, что состояние мэра оценивалось как «тяжелое или критическое», а его болезнь была осложнена «рядом хронических заболеваний».

Напомним, последний раз Ульфата Мустафина видели на публике в конце сентября. С 6 октября он перестал принимать участие в еженедельных оперативных совещаниях. На тот момент пресс-служба города сообщала о том, что Ульфат Мустафин ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 и находился дома. Однако на протяжении следующих трех недель комментировать состояние Мустафина в мэрии отказывались. 23 октября пресс-служба городской администрации распространила сообщение о том, что у мэра диагностировали пневмонию и «врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе».

Редакция Mkset приносит соболезнования родным, близким и коллегам Ульфата Мансуровича.

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