Спортивный журналист из Уфы нуждается в помощи в связи с заражением коронавирусом

Спортивный журналист из Уфы нуждается в помощи в связи с заражением коронавирусом

Вчера, 12:50ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Уфимскому журналисту Дмитрию Слезину требуется кислородная маска с многочасовым функционированием.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что известный спортивный журналист из Уфы Дмитрий Слезин, переболевший осенью коронавирусом, нуждается в срочной помощи. Об этом сообщили близкие Дмитрия.

По уточненным данным, журналист провел в ковид-госпитале несколько недель, в том числе и в реанимации.

После выписки он находится дома. Вчера наступило ухудшение самочувствия. По словам близким, Дмитрию нужны были лекарства и кислородная маска с многочасовым функционированием.

Ближе к вечеру в соцсетях сообщили, что для Дмитрия нашли на время концентратор, помог предприниматель Роман Гельфанд, о котором мы рассказывали ранее на нашем сайте.

Как сообщила журналист Наталья Павлова, коллеги Дмитрия договорились о его госпитализации в кардиоцентр.

При этом необходимость в помощи Дмитрию пока не отпала.

Телефон для связи супруги Дмитрия Татьяны Гальцевой, который привязан к карте Сбербанка: 8-937-35-92-643.

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