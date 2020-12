Спортивный журналист из Уфы нуждается в помощи в связи с заражением коронавирусом

Уфимскому журналисту Дмитрию Слезину требуется кислородная маска с многочасовым функционированием.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что известный спортивный журналист из Уфы Дмитрий Слезин, переболевший осенью коронавирусом, нуждается в срочной помощи. Об этом сообщили близкие Дмитрия. По уточненным данным, журналист провел в ковид-госпитале несколько недель, в том числе и в реанимации. После выписки он находится дома. Вчера наступило ухудшение самочувствия. По словам близким, Дмитрию нужны были лекарства и кислородная маска с многочасовым функционированием. Ближе к вечеру в соцсетях сообщили, что для Дмитрия нашли на время концентратор, помог предприниматель Роман Гельфанд, о котором мы рассказывали ранее на нашем сайте. Как сообщила журналист Наталья Павлова, коллеги Дмитрия договорились о его госпитализации в кардиоцентр. При этом необходимость в помощи Дмитрию пока не отпала. Телефон для связи супруги Дмитрия Татьяны Гальцевой, который привязан к карте Сбербанка: 8-937-35-92-643.

