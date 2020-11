В России назначили более 4,2 млн пособий на детей от трех до семи лет

На ежемесячные выплаты перечислено 202 млрд руб. Они выплачиваются на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.

По словам замминистра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной, пособия назначены более 4,2 млн детей в возрасте от трех до семи лет. На эти цели перечислили 202 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС. Для оформления ежемесячной выплаты родителям достаточно подать заявление, дополнительные сведения органов соцзащиты специалисты получают путем межведомственного взаимодействия. Напомним, в 2020 году размер данной выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,5 тыс. руб. Ежемесячные выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно тем семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter