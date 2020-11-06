В России назначили более 4,2 млн пособий на детей от трех до семи лет

Напомним, в 2020 году размер данной выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это 5,5 тыс. руб. Ежемесячные выплаты назначаются на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно тем семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.