В России планируют ввести компенсирующие выплаты за занятия спортом

Вычет по налогу планируется оставить в категории социальных выплат. Общая сумма расходов на них составляет 120 тыс. руб. Максимальная сумма вычета на спорт может быть 13%, поэтому компенсация россиянам за спорт будет не более 15,6 тыс. руб.