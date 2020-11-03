В России планируют ввести компенсирующие выплаты за занятия спортом

В России планируют ввести компенсирующие выплаты за занятия спортом

Вчера, 18:25ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Госдуме рассмотрят законопроект о компенсации расходов на фитнес

По словам министра спорта Олега Матыцина, жители страны начнут активнее заниматься в спортзалах и фитнес-центрах после принятия нового закона о компенсации расходов на фитнес. Об этом сообщает «ФедералПресс».

— Перед нами стоит амбициозная цель — к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет — это шаг в правильном направлении,подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Вычет по налогу планируется оставить в категории социальных выплат. Общая сумма расходов на них составляет 120 тыс. руб. Максимальная сумма вычета на спорт может быть 13%, поэтому компенсация россиянам за спорт будет не более 15,6 тыс. руб.

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