В России молодые семьи смогут получать госуслуги по выплатам за жилье онлайн

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны разрешит молодым семьям оформлять через портал госуслуг выплаты, связанные с покупкой квартиры или дома. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее постановление уже подготовлено. Кроме того, по словам Михаила Мишустина, необходимо сделать получение госуслуг быстрым и необременительным: — Многие государственные услуги, которые традиционно требовали сбора множества документов и личных визитов, уже стали доступны онлайн. Сегодня самые активные пользователи услуг — молодые люди. Напомним, на господдержку могу рассчитывать семьи с родителями в возрасте до 34 лет включительно, в том числе и без детей. Основной критерий для одобрения — нужда в улучшении жилищных условий. Размер выплаты составляет 30–35% стоимости жилья. Полученные средства можно направить на приобретение дома, квартиры в новостройке, строительство своего жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

