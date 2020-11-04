В Башкирии получили выплаты 1899 медработников, заболевших коронавирусом

В Башкирии получили выплаты 1899 медработников, заболевших коронавирусом

Вчера, 11:21ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Фонд соцстраха отчитался о выплатах, которые получили медики, переболевшие коронавирусом, и семьи умерших медработников.

Общая сумма компенсационных выплат, которые Фонд соцстраха выплатил медработникам Башкирии, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, превысила 141 млн рублей.

По уточненным данным, выплаты получили 1899 человек. Их получателями являются медики, которые заразились коронавирусом при выполнении своих обязанностей. Семьи четырех медицинских работников, скончавшихся после заражения данным вирусом, также получили в общей сложности 11 млн рублей.

В Фонде соцстраха уточнили, что медики, заразившиеся коронавирусной инфекцией на рабочем месте, могут рассчитывать на выплаты в 68,8 тыс. рублей. В случае осложнений и последующей инвалидности размер выплат существенно вырастет.

Отметим, что медикам, переболевшим вирусной пневмонией, такие выплаты не полагаются.

Mkset ранее рассказывал о том, как семья медсестры Белебеевсеой ЦРБ Елены Никоноровой получила отказ в выплате, поскольку специалисты, проводившие эпидрасследование, пришли к выводу: она заразилась вирусом не на рабочем месте.

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