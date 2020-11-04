В Башкирии получили выплаты 1899 медработников, заболевших коронавирусом

По уточненным данным, выплаты получили 1899 человек. Их получателями являются медики, которые заразились коронавирусом при выполнении своих обязанностей. Семьи четырех медицинских работников, скончавшихся после заражения данным вирусом, также получили в общей сложности 11 млн рублей.