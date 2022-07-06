Коррупция в морге Башкирии, открытие магазина в IKEA и 3,7 млн на VIP-обслуживание

Башкирия потратит на VIP-обслуживание в аэропортах и питание на приемах 3,7 млн. Стоимость первого контракта составит до 700 тыс. рублей, второго — до 3 млн, следует из материалов портала госзакупок. Итоги обоих аукционов подведут 15 июля.
Жительница Башкирии пожаловалась Хабирову на коррупцию в нефтекамском морге. Жительница Нефтекамска пожаловалась на работу морга и скорую помощь, которые якобы сотрудничают с похоронным бюро. По словам девушки, врачи начали рекламировать ритуальные услуги в тот момент, когда ее отец еще был жив.
В закрытой IKEA в Уфе открылся магазин «Шведские продукты». Открытый магазин шведских продуктов в ТЦ МЕГА работает и там пока еще нет ажиотажа, передает корреспондент Mkset 6 июля. Также в ТЦ МЕГА работает заработал пункт выдачи заказов, сделать которые не так-то просто. Сами сотрудники IKEA сообщили, что узнают все из информации на сайте IKEA.
Активистка Рамиля Саитова выиграла суд у колонии в Башкирии. Речь идет о жалобе активистки на руководство колонии поселения № 6 в Стерлитамаке. По мнению активистки, ее помещали в штрафной изолятор (ШИЗО — прим.ред.) без законных на то оснований, суд с этим согласился и взыскал в пользу активистки в общей сложности 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
В Башкирии откроется музейный комплекс Шульган-Таш, но посетить его будет нельзя. Так, 9 июля в музее должно состояться официальное открытие в России Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. Глава региона отметил, что в связи с проведением в этот день мероприятий музейный комплекс с пещерой будут закрыты, добавив, что жители республики смогут посетить их в любой другой день.