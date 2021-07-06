Министр здравоохранения Башкирии рассказал о причинах нехватки вакцин от коронавируса

Министр здравоохранения Башкирии рассказал о причинах нехватки вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения Башкирии рассказал о причинах нехватки вакцин от коронавируса
Вчера, 16:35ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
По словам Забелина это связано с промышленными объемами которые в России только начинают наращивать.

Всего в республики поступило 798 780 тысяч доз вакцин от коронавируса. Такие данные озвучил министр здравоохранения республики на брифинге по недопущению распространения коронавируса сегодня, 5 июля.

Забелин пояснил, что в эту цифру входят все вакцины, в том числе «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также он объяснил с чем связаны ограничения в поставках.

— Это связано с промышленными объемами производства, которые сейчас в РФ постепенно усиливают, наращивают. По вакцине «КовиВак», у нас поставки есть. Последняя была в прошлую пятницу. Следующая партия ожидается в конце этой недели. Объем предполагаемой поставки — около 30 тысяч доз, — сообщил Забелин.

По данным на 6 июля в республике зафиксировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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