Министр здравоохранения Башкирии рассказал о причинах нехватки вакцин от коронавируса

По словам Забелина это связано с промышленными объемами которые в России только начинают наращивать.

Всего в республики поступило 798 780 тысяч доз вакцин от коронавируса. Такие данные озвучил министр здравоохранения республики на брифинге по недопущению распространения коронавируса сегодня, 5 июля. Забелин пояснил, что в эту цифру входят все вакцины, в том числе «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также он объяснил с чем связаны ограничения в поставках. — Это связано с промышленными объемами производства, которые сейчас в РФ постепенно усиливают, наращивают. По вакцине «КовиВак», у нас поставки есть. Последняя была в прошлую пятницу. Следующая партия ожидается в конце этой недели. Объем предполагаемой поставки — около 30 тысяч доз, — сообщил Забелин. По данным на 6 июля в республике зафиксировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter