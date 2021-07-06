261 житель Башкирии старше шестидесяти лет болеет коронавирусом

184 случая заболевания опасной инфекцией было выявлено в республике за прошедшие сутки. Статистику озвучил на брифинги министр здравоохранения Максим Забелин сегодня, 6 июля.
Среди них 261 заболевший лица старше 60-ти лет. 454 человека госпитализированы, еще более тысячи находится на домашнем лечении.
По оперативным данным, Башкирия занимает 82 место в России по распространению коронавируса. Также известно, что в республике проведено более 3 миллионов трехсот тысяч исследований методом ПЦР.
Ранее стало известно о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса власти Башкирии рассмотрят вопрос о переносе массовых мероприятий на более поздние сроки.