261 житель Башкирии старше шестидесяти лет болеет коронавирусом

261 житель Башкирии старше шестидесяти лет болеет коронавирусом
261 житель Башкирии старше шестидесяти лет болеет коронавирусом
Вчера, 16:08Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Данные по заболевшим опасной инфекции озвучил министр здравоохранения Максим Забелин.

184 случая заболевания опасной инфекцией было выявлено в республике за прошедшие сутки. Статистику озвучил на брифинги министр здравоохранения Максим Забелин сегодня, 6 июля.

Среди них 261 заболевший лица старше 60-ти лет. 454 человека госпитализированы, еще более тысячи находится на домашнем лечении.

По оперативным данным, Башкирия занимает 82 место в России по распространению коронавируса. Также известно, что в республике проведено более 3 миллионов трехсот тысяч исследований методом ПЦР.

Ранее стало известно о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса власти Башкирии рассмотрят вопрос о переносе массовых мероприятий на более поздние сроки.

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