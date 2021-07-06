У участников Фольклориады в Уфе обнаружили коронавирус

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что были выявлены случае коронавируса у участников Фольклориады.
— Выявили 3-4 случая. Отправили одну делегацию обратно, — сообщил Хабиров.
Коронавирусную инфекцию обнаружили у представителя московского коллектива "Гжель", весь коллектив был изолирован и отправлен домой. Также инфекция была обнаружена среди участников коллектива из Узбекистана.
Всего в рамках мероприятия в республику прибыли более 2000 тысяч участников, которые представляют 200 национальностей.
Напомним, что Всемирная Фольклориада проходит в республике с 3 по 10 июля. Сегодня в столице республики в рамках мероприятия «Сердце фольклориады» выступит певица Манижа.