В Башкирии у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус

Об этом на оперативке в Правительстве рассказал Александр Жеребцов, заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Башкортостан.
Из 12375 обследованных сотрудников коронавирус выявили у 4. В Октябрьске, Сибае и Янаульском районе. К работе их не допустили. Жеребцов также сообщил, что 30% работников детских лагерей прошли вакцинацию.
Также было зарегистрировано четыре случая заноса коронавирусной инфекции в четырех лагерях дневного пребывания в Кугарчинском и Уфимском районах, а также в Уфе. Сообщается, что дальнейшее распространение не допущено.