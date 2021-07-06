В Башкирии у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус

В Башкирии у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус
В Башкирии у четырех сотрудников детских лагерей обнаружили коронавирус
Вчера, 10:41ОбществоИрина ДеревянчукФото: yantik-press.
Сотрудников, у которых в ходе обследования нашли вирус, не допустили к работе.

Об этом на оперативке в Правительстве рассказал Александр Жеребцов, заместитель руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Башкортостан.

Из 12375 обследованных сотрудников коронавирус выявили у 4. В Октябрьске, Сибае и Янаульском районе. К работе их не допустили. Жеребцов также сообщил, что 30% работников детских лагерей прошли вакцинацию.

Также было зарегистрировано четыре случая заноса коронавирусной инфекции в четырех лагерях дневного пребывания в Кугарчинском и Уфимском районах, а также в Уфе. Сообщается, что дальнейшее распространение не допущено.

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