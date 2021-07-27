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Анастасия Десяткина
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27 июля 2021
«На смену китайским 35,5° пришли стабильные 37,5°». Записки больного CoVID-19 из Уфы
27 июля 2021, 16:03
Уфимская активистка Алла Яковлева намерена подать в суд на избирательную комиссию
27 июля 2021, 13:35
Житель Давлеканово бьет тревогу из-за тлеющей свалки
27 июля 2021, 13:17
На 100 млн рублей увеличат размер Гарантийного фонда Башкирии
27 июля 2021, 12:53
123 миллиона рублей получит Башкирия на поддержку многодетных семей
27 июля 2021, 12:25
В России детей с ограниченными возможностями будут обслуживать вне очереди
27 июля 2021, 11:57
Новый антирекорд: в Башкирии за прошедшие сутки 260 человек заболели коронавирусом
27 июля 2021, 11:42
В администрации села Башкирии прокомментировали ситуацию с отсутствием света
27 июля 2021, 11:21
В Башкирии в работе Госжилстройнадзора, МЧС и Роспотребнадзора выявлены нарушения
27 июля 2021, 10:57
Жители Башкирии пожаловались Хабирову на плохую работу Пенсионного фонда
27 июля 2021, 10:28
В День знаний в Уфе откроют подземный переход на Монументе Дружбы
27 июля 2021, 09:31
В Башкирии скончался водитель перевернувшейся на трассе легковушки
67-летняя пассажирка автомобиля находится в больнице.
27 июля 2021, 09:19
57% населения Уфы привито от коронавируса
27 июля 2021, 09:06
26 июля 2021
В Уфе 121 млн рублей направят на поставку лечебного питания в больницу скорой помощи
26 июля 2021, 16:44
В Уфе водитель иномарки сбил ребенка, перебегающего проспект Салавата Юлаева
10-летний мальчик был доставлен в больницу с различными травмами.
26 июля 2021, 15:47
В Башкирии педагоги допустившие заражение коронавирусом детей, будут наказаны
26 июля 2021, 15:19
В Башкирии продолжает фиксироваться большое число заразившихся COVID-19
26 июля 2021, 14:26
В Уфе фонтан на Советской площади запустят 1 сентября
26 июля 2021, 13:22
В Башкирии могут ввести обязательную вакцинацию при плановой госпитализации
26 июля 2021, 13:00
В Башкирии операторы антиковидного центра будут убеждать людей вакцинироваться
26 июля 2021, 12:50