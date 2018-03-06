В Башкирии сотрудники ГИБДД занимались сбытом наркотиков

Как сообщили в пресс-службе башкирского следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Обвинение уже предъявлено.

По версии следствия, идея создания преступной группы с целью сбыта наркотиков возникла у инспектора патрульно-постовой службы в прошлом году. Он нашел поставщика на удаленном доступе. Пообещав быстрый доход, привлек своего коллегу и стажера. Сотрудники ОВД и стажер поставляли наркотики и предупреждали о проводимых полицейскими проверках. Еще двое жителей Уфы фасовали запрещенные вещества и находили места для закладок на территории Уфы. Один неустановленный участник непосредственно делал закладки и получал деньги.