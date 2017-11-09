Наркотики в Башкирии: Тайники на кладбище, Даркнет и самый "больной" район

Медиакорсеть решила узнать, насколько доступны наркотики в республике и как развивается наркоситуация в регионе.

Путь к наркотикам ведет на кладбище

В самом начале ноября в сводке МВД России можно было прочитать сообщение из Уфы. Здесь на двух городских кладбищах обнаружили 240 тайников с наркотиками - от разовых доз до крупных партий.

- Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков, - прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это кусочек одной общей картины. Полицейские расследовали деятельность группы, которая на территории Уральского и Приволжского федеральных округов планировала создать новые каналы сбыта через интернет различных наркотических средств, в том числе получаемых из Европы: кокаина, экстази, ЛСД, амфетамина, метамфетамина, а также марихуаны и гашиша. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Новосибирске, Челябинске, Уфе и Ростове-на-Дону было выявлено восемь контрабандных поставок различного вида наркотиков из других стран на территорию России. Возбуждено 47 уголовных дел. Троих подозреваемых заключили под стражу.

Этот случай показался нам символичным. Распространяли наркотики на кладбище, куда в конечном счете и приводит человека их употребление. Круг замкнется: откуда начнешь брать отраву, туда и вернешься, как бы намекает организатор наркотрафика.

Наркотики распространяют с помощью современных технологий

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Медиакорсети, о современной ситуации с распространением наркотиков в Башкирии.

- Прежде чем говорить о доступности наркотиков, надо условно разделить все вещества на тяжелые и легкие, - рассказал он на условиях анонимности. - Легкие, в свою очередь, на растительные и «химию». Тяжелые разделять не будем, поскольку их отличительная особенность – зависимость и деградация личности развиваются практически с первого употребления.

Каналы поставки также разделяются. Наиболее продвинутая часть населения прекрасно осведомлена о возможностях Даркнета («глубокий интернет» - более высокий по степени анонимности сегмент Интернета, к которому невозможно подключиться через обычный браузер. В нём сконцентрированы сообщества, занимающиеся незаконной деятельностью, в том числе торговлей оружием и наркотиками - прим.). Если раньше этим каналом пользовались исключительно оптовики, то сейчас ситуация изменилась – тебе могут прислать даже одну таблетку нужного цвета или марки.

Что касается настоящих тяжелых веществ, то по-прежнему актуален канал, ведущий в Уфу из сопредельной страны и далее по маршруту Орск-Салават-Уфа. Цена по мере приближения к мегаполису вырастает в разы, а качество продукта падает – его бодяжат чем ни попадя. По отзывам тех, кто плотно в теме, суммарная эффективность работы всех антинаркотических подразделений силовых ведомств не превышает 10-15%. То есть на этом маршруте из 10 килограмм перехватывается только 1-1,5.

По поставкам легкой «химии» в регион по-прежнему лидируют лаборатории Северного Китая. В основном они занимаются переправкой концентратов и ингредиентов, из которых уже на месте получается необходимый продукт.

Доступность готового продукта в розницу обеспечивается закрытыми сообществами в ВКонтакте, специализированными чатами в Telegram, рассылками в WhatsApp, Viber, и конечно, живым общением с себе подобными. После предоплаты на левый Киви-кошелек покупателю как правило скидывают фотку места закладки и адрес.

Следует учесть, что все эти каналы связи наркосообщества контролируются сотрудниками спецслужб. Они специализируются на поимке покупателей, мелких барыг и закладчиков. Дело в том, что оптовики с помощью того, что время от времени сдают силовикам розничных торговцев и закладчиков, продлевают себе жизнь в этом теневом бизнесе. Так что, если кто-то хочет поучаствовать в раздаче – подумайте тысячу раз, готовы ли вы рисковать своей свободой ради не очень больших денег. Средняя продолжительность жизни мелкого торговца и закладчика в этом бизнесе – от нескольких дней до нескольких месяцев. Часто ими становятся сами наркоманы, поэтому с учетом неизбежной деградации личности, поимка – лишь вопрос времени.

Распространяют наркотики не только в Даркнете, но и в доступном для всех Интернете. По данным на сентябрь 2017 года всего в этом году органы прокуратуры Башкирии выявили свыше 3 тысяч сайтов с запрещенной информацией о наркотиках. На тот момент доступ по решению суда был заблокирован к 1 200 сайтам.

Что говорят уфимцы о доступности наркотиков

Мы попросили уфимцев рассказать то, что им известно о доступности наркотиков. И получили много откликов, часть из которых решили опубликовать.

Рассказывает Мария Орланова:

- Доступно. На остановках, тротуарах, подъездах висят объявления определенного содержания: продам соль для ванны и номер телефона. Наркошы эту тему знают, и знают, что значит такое объявление. Звонят, им присылают номер яндекс-кошелька, после отправки денег приходит смс с местом, где спрятаны наркотики.

- Старшая по дому буквально пару дней назад сообщила, что было в ТСЖ собрание с требованием организовать график дежурства соседей, которые будут следить за передвижением посторонних в подъезде: очень много стало тайников для наркотиков, - поделилась Лилия Клюковская.

Политолог Азамат Галин не остался в стороне:

- У нас в подъезде одно время начали собираться наркоманы. Избавились от них так: написали объявление о том, что в подъезде наркодилеры оставляют закладки и поставили камеры.

Уфимец Евгений Вишняков сообщил о своих наблюдениях:

- Прошел от республиканской больницы до дома. Около 10 надписей о продаже. Фото есть. Публиковать их не буду - обвинят в пропаганде. А 3 ноября в центре города (Центральный рынок) с 22.00 до 2-х ночи мужики из окружающих домов гоняли наркотороговцев и наркоманов. Кому-то накостыляли, кого-то сдали органам, кто-то сбежал.

Публицист Шамиль Валеев рассказал:

- В моем подъезде года два ежедневно ломали ЗПУ, рвали кабель питания. Чтобы покупатели имели доступ в подъезд. Я регулярно звонил, чинили. Оставил записку вежливую. Про наркоконтроль и видеонаблюдение. Постепенно стухло, тьфу-тьфу.

А этот случай произошел в Октябрьском районе Уфы, в одном из домов по улице Российская. О нем нам рассказала уфимка на условиях анонимности:

- В августе ночью около 22:00 прямо под дверью в подъезде услышала гогот подростков, но значения не придала. На утро увидела, что входная металлическая дверь порезана. Вырезан шмат обивки примерно 10х25 см. Причем недорезан - болтается. Тут на лестничную площадку вышла бдящая соседка:

- Ты видела что с дверью, да? Я вчера слышу шум в подъезде, вышла, смотрю – пятеро малолеток каких-то. Ну, лет 18 может, 20. Я говорю: «Что вы тут делаете?» Они послали меня подальше и выбежали из подъезда. Закладчики. Явно не местные, я тут всех знаю.

Обратилась в полицию, написала заявление о порче имущества. Через некоторое время пришло письмо об отказе в возбуждении уголовного дела. Я уже и забыла про это, а еще спустя два месяца позвонили из полиции и сказали, что для прокуратуры необходимо принести справку о стоимости новой обшивки, чтобы понимать, на какую сумму был причинен ущерб.

Производят наркотики в частных лабораториях

В октябре корреспонденту РИА Новости в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России рассказали о современных тенденциях на наркорынке.

Сегодня над Россией нависла новая наркоугроза, рассказали в управлении, это взрывной рост производства синтетических наркотиков, в частности амфетамина и мефедрона, производимых в подпольных нарколабораториях. И если раньше «синтетики» поступали в Россию в основном из Китая, то за последние два года большая их часть, особенно кетаноновой группы (мефедрон и N-метилэфедрон), производится у нас в стране на так называемых кухнях, мелких лабораториях. Это произошло после того как некоторое время назад был ликвидирован крупнейший наркосиндикат «Химпром». Теперь лаборатории стали компактнее и мельче, обнаружить их становится сложнее, а количество изъятых синтетических наркотиков растет.

Смертельная статистика

Рейтинг регионов по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Фото: crimestat.ru

По абсолютному числу преступлений, связанных с наркотиками, Башкирия занимает 8-е место в России. По данным портала правовой статистики, в Башкирии с января по сентябрь 2017 года зарегистрировано 4349 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В регионе выявлено 1534 человека, совершивших такие преступления.

С 2010 по 2016 годы количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, выросло более чем в 3,5 раза – с 281 в 2010 году до 1028 – в 2016 году.

По данным Антинаркотической комиссии РБ, число больных, стоящих на наркологическом учете в учреждениях здравоохранения в связи с употреблением наркотических веществ с 2010 по 2016 гг выросло на 9,2% - с 8674 в 2010 году до 9476 в 2016 году.

Число больных наркоманией постепенно растёт. Фото: an-rb.ru

За прошедшие восемь месяцев этого года в республике, по данным Роспотребнадзора, 17 человек погибли от употребления наркотиков.

Туймазинский район – самый наркоопасный регион в Башкирии

Если посчитать больных наркоманией на 100 тысяч постоянного населения, то выяснится, что по этому показателю Туймазинский район - самый «больной» регион в Башкирии.

В абсолютных цифрах район уступает только Уфе (563 больных в 2016 году в районе против 2805 в Уфе). Но по доле больных наркоманов Туймазинский район на первом месте - здесь приходится 425,4 больных наркоманией на 100 тысяч населения. В Уфе этот показатель равен 250,1.

Как говорят эксперты, официальные данные зарегистрированных больных надо увеличивать в 6-7 раз, чтобы представить истинный масштаб наркомании. В районе растет число впервые поставленных на учёт. В группу риска ежегодно попадают 40-60 человек – это результат 4500 медосвидетельствований на содержание наркотиков в организме.

Увеличилась доля «всеядных» наркоманов, которые употребляют то, что находят – опий, «синтетику», курительные смеси, алкоголь и аптечную химию. Это приводит к тяжелейшим отравлениям. Поэтому в Туймазинском наркодиспансере было увеличено количество койко-мест – на 37%, увеличены и сроки лечения пациентов.

Правоохранители отмечают, что у них по-прежнему нет законных оснований для контроля за распространением легальных продуктов, специально разбавляемых маковой соломкой. Оборот семян мака растет, а законность проверок предприниматели опротестовывают через прокуратуру и суд. Не зря доля опийных наркоманов в западной зоне республике уже несколько лет превышает 60% от общего количества наркозависимых.

- Покупают наркотики в виде кондитерского мака – как из-под полы, так и в торговых точках, в гаражах, - рассказывает наш корреспондент в Туймазах Эмиль Мусин. - Правоохранители пресекают такую торговлю, но за всеми распространителями уследить невозможно. Номера телефонов на стенах домов, по которым предлагается купить «веселые» порошки, действуют максимум два часа. Сбытчики знают, в каких кварталах их писать.

В ноябре 2015 года оперативники вычислили в Туймазах тщательно законспирированную группу из семи молодых людей. Они несколько месяцев распространяли синтетические смеси, которые закупали по интернет-рассылке. Шестеро из них ранее судимы по различным уголовным статьям, в том числе и за незаконный оборот наркотиков. Такую же группу, но поменьше, выявили и в 2016 году. За покупку и хранение «синтетики» в Интернете задержаны несколько молодых людей и в нынешнем году.

Обычно сбытчики привозят «синтетики» на автомобилях из Уфы и других крупных городов и прячут в тайники-закладки. Работают по одноразовым симкам. Мелкие и крупные распространители даже не знакомы друг с другом, и это сильно осложняет их выявление.

Сегодня на первый план выходит задача виртуального прочесывания сайтов, предлагающих спайсы, минеральные соли и внедрение в наркогруппировки под видом покупателей. Однако в малых городах нет соответствующим образом обученных специалистов. Ни на одном из совещаний силовиков никто даже не упомянул нелегальный Даркнет. Одну из таких нелегальных площадок по торговле наркотиками Шелковый путь (Silk Road) в 2013 году ликвидировало ФБР, но ее место заняла другая. У общественности практически нет информации о том, сколько наркоты закуплено в Башкирии через Даркнет.

Пока же в Башкирии мы имеем от 1,5 до 3 килограммов изъятых растительных и синтетических наркотиков на один муниципальный район в год. Это, скорее всего, не отражает картины реального наркооборота.

Третий вид наркопотребления – изготовление гашиша (смолы) и прочих вытяжек из дикорастущей конопли, имеет положительную уголовную динамику. Ежегодно в ходе операции «Мак» только в Туймазинском районе уничтожается от 2 до 5 гектаров наркосодержащих растений.

- По всей республике необходимо распространить туймазинский опыт анонимных почтовых ящиков при ЖЭУ, - предлагает Эмиль Мусин. - Там жильцы оставляют записки о квартирах, торгующих наркотиками. Такую торговлю не спрячешь. 20-30% подобных сообщений при проверках полицией подтверждается.

Вместо выводов

В республике стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». С 13 ноября начнут работать «горячие линии» министерств и ведомств республики, сообщили в МВД по РБ. Каждый, кто знает о местах сбыта, хранения, содержания притонов, может сообщить об этом конфиденциально и в любое время суток.

Важен каждый звонок и любое сообщение - это основной принцип Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Информация является одним из эффективных средств в борьбе с распространением и потреблением наркотиков. Поэтому если вам есть, что сказать сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков, ваш звонок примут в любом отделе полиции.

Кроме того, в МВД по Республике Башкортостан круглосуточно работает телефон доверия: 8(347) 279-32-92. Позвонив по этому номеру, любой житель республики может рассказать о случаях распространения, употребления запрещенного зелья, содержании наркопритонов и задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании.