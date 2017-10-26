В Уфе бывший сотрудник колонии «отсидит» 6,5 лет за наркотики

Адвокат пытался убедить судью, что осужденный покупал наркотики для собственного употребления, а не продажи, однако суд доводы отклонил.

В силу вступил приговор 25-летнего бывшего младшего инспектора охраны исправительной колонии №9 в Уфе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Демский суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотика.

В феврале 2017 года мужчину с граммом наркотического вещества задержали сотрудники МВД и отдела собственной безопасности УФСИН. Наркотики преступник собирался сбыть. Также полицейские изъяли у бывшего сотрудника колонии весы, 855 пакетиков для расфасовки наркотика и станок для их запаивания.