В Уфе бывший сотрудник колонии «отсидит» 6,5 лет за наркотики
В силу вступил приговор 25-летнего бывшего младшего инспектора охраны исправительной колонии №9 в Уфе, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Демский суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотика.
В феврале 2017 года мужчину с граммом наркотического вещества задержали сотрудники МВД и отдела собственной безопасности УФСИН. Наркотики преступник собирался сбыть. Также полицейские изъяли у бывшего сотрудника колонии весы, 855 пакетиков для расфасовки наркотика и станок для их запаивания.
Подсудимый частично признал вину. Верховный суд отклонил доводы адвоката осужденного о покупке наркотика для собственного употребления и оставил приговор в силе.