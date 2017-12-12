В Уфе мужчина пытался продать более 2 килограммов синтетического наркотика
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
31-летний житель Уфимского района обвиняется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Летом текущего года обвиняемый через интернет согласился на участие в наркобизнесе – должен был забирать из тайников крупные партии наркотиков и раскидывать «закладки». Деньги перечислялись на электронный кошелек в форме крипловалюты.
У мужчины изъято более двух килограммов синтетических наркотиков и 38 полимерных пакетиков. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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