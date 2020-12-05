В России утвердили порядок уведомлений о льготах и пособиях

В России утвердили порядок уведомлений о льготах и пособиях

Вчера, 23:22ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Информация будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация будет появляться в личном кабинете у тех, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Там будут указаны способы получения и список необходимых документов. Чтобы выстроить этот процесс, пользователь должен согласиться получать уведомления.

Также при рождении ребенка родители будут оповещены о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и представители других категорий людей, претендующих на льготы.

Напомним, с 1 июля 2021 года будут круглосуточно работать единая телефонная линия и чат-бот на портале госуслуг.

Related news:
выплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы