В России утвердили порядок уведомлений о льготах и пособиях

Информация будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах. Об этом сообщает РИА Новости. Информация будет появляться в личном кабинете у тех, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Там будут указаны способы получения и список необходимых документов. Чтобы выстроить этот процесс, пользователь должен согласиться получать уведомления. Также при рождении ребенка родители будут оповещены о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и представители других категорий людей, претендующих на льготы. Напомним, с 1 июля 2021 года будут круглосуточно работать единая телефонная линия и чат-бот на портале госуслуг.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter