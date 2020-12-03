В России утвердили выплаты студентам-медикам за практику во время пандемии

Напомним, ранее студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. Спорам вокруг «ковидной» практики студентов предшествовала телеграмма от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в которой было особо отмечено, что деятельность студентов в организациях, непосредственно оказывающих помощь больным с Covid-19, должна сопровождаться заключением трудового договора и оплатой труда, соответствующей их квалификации.