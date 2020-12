В России утвердили выплаты студентам-медикам за практику во время пандемии

Выплаты в ноябре составят 7 тыс. руб., в декабре — 10 тыс. руб.

Студенты медколледжей и вузов получат выплаты по 7 и 10 тыс. руб. соответственно в ноябре и декабре текущего года за прохождение практики в условиях пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства. Также студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере семи тысяч рублей добавляется в документе. Напомним, ранее студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. Спорам вокруг «ковидной» практики студентов предшествовала телеграмма от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в которой было особо отмечено, что деятельность студентов в организациях, непосредственно оказывающих помощь больным с Covid-19, должна сопровождаться заключением трудового договора и оплатой труда, соответствующей их квалификации.

