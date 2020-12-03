В России утвердили выплаты студентам-медикам за практику во время пандемии

В России утвердили выплаты студентам-медикам за практику во время пандемии

Вчера, 11:04ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Выплаты в ноябре составят 7 тыс. руб., в декабре — 10 тыс. руб.

Студенты медколледжей и вузов получат выплаты по 7 и 10 тыс. руб. соответственно в ноябре и декабре текущего года за прохождение практики в условиях пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Также студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере семи тысяч рублей добавляется в документе.

Напомним, ранее студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. Спорам вокруг «ковидной» практики студентов предшествовала телеграмма от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в которой было особо отмечено, что деятельность студентов в организациях, непосредственно оказывающих помощь больным с Covid-19, должна сопровождаться заключением трудового договора и оплатой труда, соответствующей их квалификации.

Related news:
выплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы