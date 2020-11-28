Правительство России одобрили новые выплаты для нетрудоспособного населения

Правительство России одобрили новые выплаты для нетрудоспособного населения

Вчера, 16:17ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Выплаты будут предназначены матерям, временно нетрудоспособным людям и тем, кого уволили из-за ликвидации организации.

Как сообщает РИА Новости соссылкой на сайт кабмина, на заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.

Проект распоряжения правительства страны был принят.

Отмечается, что проект направлен на эффективное использование средств на выплаты лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, по материнству, если они временно нетрудоспособны или уволены из-за ликвидации организации, в которой они работали.

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