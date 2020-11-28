Правительство России одобрили новые выплаты для нетрудоспособного населения

Как сообщает РИА Новости соссылкой на сайт кабмина, на заседании обсуждались вопросы о внесении изменений в распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций.