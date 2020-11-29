В России пенсионеров будут проверять на «незаконно полученные» дополнительные выплаты

В России пенсионеров будут проверять на «незаконно полученные» дополнительные выплаты

Вчера, 16:32ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В результате проверок будут зафиксированы те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные средства.

В 2021 году пенсионеров планируют проверять на предмет дополнительных доходов, чтобы исключить надбавки к пенсиям у тех, кто получает ниже прожиточного минимума. По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, некоторым из них придется вернуть «незаконно полученные» деньги в ПФР.

Также будет проверено фактическое место проживания тех пенсионеров, которые получают повышенные выплаты в северных регионах, и тех, за кого пенсию получают другие. Проверять будут и тех российских пенсионеров, кто проживет за границей.

По ее словам, эта мера связана с тем, что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой — у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить. Предположительно эти меры должны положительно сказаться на состоянии пенсионной реформы.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, что жители России, которые традиционно получают пенсию с 1 по 9 число каждого месяца, в декабре текущего года получат двойную выплату. Начисление произойдет потому, что в январе 2021 года эти дни приходятся на новогодние праздники.

Related news:
Пенсионерыпенсия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы