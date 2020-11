В России пенсионеров будут проверять на «незаконно полученные» дополнительные выплаты

В результате проверок будут зафиксированы те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные средства.

В 2021 году пенсионеров планируют проверять на предмет дополнительных доходов, чтобы исключить надбавки к пенсиям у тех, кто получает ниже прожиточного минимума. По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, некоторым из них придется вернуть «незаконно полученные» деньги в ПФР. Также будет проверено фактическое место проживания тех пенсионеров, которые получают повышенные выплаты в северных регионах, и тех, за кого пенсию получают другие. Проверять будут и тех российских пенсионеров, кто проживет за границей. По ее словам, эта мера связана с тем, что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой — у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить. Предположительно эти меры должны положительно сказаться на состоянии пенсионной реформы. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, что жители России, которые традиционно получают пенсию с 1 по 9 число каждого месяца, в декабре текущего года получат двойную выплату. Начисление произойдет потому, что в январе 2021 года эти дни приходятся на новогодние праздники.

