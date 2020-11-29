В России пенсионеров будут проверять на «незаконно полученные» дополнительные выплаты

По ее словам, эта мера связана с тем, что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой — у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить. Предположительно эти меры должны положительно сказаться на состоянии пенсионной реформы.