В Башкирии разработают мобильное приложение в помощь пациентам с коронавирусом

В Башкирии разработают мобильное приложение в помощь пациентам с коронавирусом

Вчера, 15:53
Общество
Татьяна Майорова
Photo: Mkset.ru
Врач уфимского ковид-госпиталя известил о планах разработать мобильное приложение с инструкциями, касающимися коронавируса.

Врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов поделился в соцсетях планами разработать бесплатное приложение для мобильных телефонов с рекомендациями, как действовать в случае подозрения на заражение коронавирусом.

Напомним, недавно в Башкирии по инициативе Глебова были выпущены методички на тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Их уже начали распространять по всей республике.

По словам доктора, сейчас он вместе с коллегами готовит новую методичку на тему правильной реабилитации пациентов, перенесших Covid-19.

Уточним: за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 142 новых носителя коронавируса. Стало также известно об еще одном случае смерти человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.

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