В Башкирии разработают мобильное приложение в помощь пациентам с коронавирусом

Врач уфимского ковид-госпиталя известил о планах разработать мобильное приложение с инструкциями, касающимися коронавируса.

Врач ковид-госпиталя в Зубово Глеб Глебов поделился в соцсетях планами разработать бесплатное приложение для мобильных телефонов с рекомендациями, как действовать в случае подозрения на заражение коронавирусом. Напомним, недавно в Башкирии по инициативе Глебова были выпущены методички на тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Их уже начали распространять по всей республике. По словам доктора, сейчас он вместе с коллегами готовит новую методичку на тему правильной реабилитации пациентов, перенесших Covid-19. Уточним: за минувшие сутки в Башкирии было выявлено 142 новых носителя коронавируса. Стало также известно об еще одном случае смерти человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter