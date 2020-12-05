В Башкирию пришла первая крупная партия вакцины против коронавируса

Чтобы заранее пресечь возможные спекуляции вокруг данной темы, Радий Хабиров сразу же пояснил, что пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. В частных поликлиниках их быть не должно.