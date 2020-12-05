В Башкирию пришла первая крупная партия вакцины против коронавируса

В Башкирию пришла первая крупная партия вакцины против коронавируса

Вчера, 11:48ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Глава Башкирии сообщил о начале нового этапа борьбы с вирусом Covid-19.

Сегодня, 5 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях сообщил очень важную новость. Оказывается в республику, наконец-то, прислали первую крупную партию двухкомпонентной векторной вакцины против коронавирусной инфекции.

Как пояснил Радий Хабиров, речь идет о 1200 дозах вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи (или, как его обычно называют, Центра Гамалеи) из Москвы..

Глава Башкирии уточнил, что прежде всего вакцина предназначена для представителей группы риска, работающих в непосредственном контакте с зараженными людьми, - это, само собой, медики, учителя и социальные работники.

Он также пообещал, что до конца года в Башкирию поступит еще одна партия этой вакцины.

- Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения, - заявил Радий Хабиров.

Глава региона надеется таким образом сформировать в республике коллективный иммунитет.

Чтобы заранее пресечь возможные спекуляции вокруг данной темы, Радий Хабиров сразу же пояснил, что пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. В частных поликлиниках их быть не должно.

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