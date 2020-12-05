Плюс 142, минус 1: Стопкоронавирус дал свежие данные о развитии пандемии в Башкирии

Плюс 142, минус 1: Стопкоронавирус дал свежие данные о развитии пандемии в Башкирии

Вчера, 13:23ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Федеральный портал сообщил последние данные о ситуациис с распространением коронавируса в Башкирии и в целом по стране.

Сегодня, 5 декабря, по данным федерального портала Стопкоронавирус.рф, в Башкирии добавилось еще 142 носителя вируса Covid-19. Общее число инфицированных жителей Башкирии за весь период, начиная с марта текущего года, составил 14 975 человек.

В целом по России за последние сутки было выявлено путем проведения тестов 28 782 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Уточняется также, что из вышеназванного количества пятая часть (5 867 человек) была выявлена у людей, болеющих бессимптомно.

В целом с начала пандемии в России был зарегистрирован 2 431 731 случай.

Стопкоронавирус.рф сообщил также о 110 пациентах, выписанных в Башкирии за минувшие сутки после выздоровления. По стране этот показатель за сутки составил 27 644 человека.

Портал также сообщил о новом случае смерти пациента из нашей республики с подтвержденным диагнозом Covid-19. Подробности об этом человеке позднее должен сообщить минздрав Башкирии. А по стране за сутки скончались 508 таких пациентов.

В Башкирии умерли уже в этом году 88 таких пациентов. В целом за все время пандемии в России в связи с заражением коронавируксом скончались уже 42 684 человека.

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