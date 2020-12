Стали известны подробности о 87-й жертве коронавируса в Башкирии

Сегодня стало известно об одном погибшем от коронавируса. С начала пандемии это уже 87 жертва.

По данным Минздрава, от коронавируса умер 67-летний уфимец. Помимо нового вируса у мужчины были сопутствующие заболевания: ИБС, кардиосклероз, гипертоническая болезнь третья стадия и атеросклероз. Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 144. С марта Covid-19 подтвердился у 14 833 человек. В настоящее время проходят лечение 2 459 пациентов, из которых в стационарах — 575 и амбулаторно — 1 884. В тяжелом состоянии находятся 48 человек и 10 подключены к аппарату ИВЛ.

