Стали известны подробности о 87-й жертве коронавируса в Башкирии

Стали известны подробности о 87-й жертве коронавируса в Башкирии

Вчера, 19:05Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Сегодня стало известно об одном погибшем от коронавируса. С начала пандемии это уже 87 жертва.

По данным Минздрава, от коронавируса умер 67-летний уфимец. Помимо нового вируса у мужчины были сопутствующие заболевания: ИБС, кардиосклероз, гипертоническая болезнь третья стадия и атеросклероз.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 144. С марта Covid-19 подтвердился у 14 833 человек. В настоящее время проходят лечение 2 459 пациентов, из которых в стационарах — 575 и амбулаторно — 1 884. В тяжелом состоянии находятся 48 человек и 10 подключены к аппарату ИВЛ.

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