В России до июля утвердят порядок выплат кураторам групп в колледжах

В России до июля утвердят порядок выплат кураторам групп в колледжах
В России до июля утвердят порядок выплат кураторам групп в колледжах
Сегодня, 12:00ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Размер ежемесячного вознаграждения составит не менее 5 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июля текущего года утвердить порядок и условия выплат в размере 5 тыс. рублей кураторам групп в колледжах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию на сайте Кремля.

— Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тыс. рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство), предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели, и обеспечить начиная с 1 сентября 2021 года выплату такого вознаграждения. Срок — 1 июля 2021 года, — говорится в поручении.

Напомним, Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил распространить ежемесячную доплату в размере 5 тыс. руб., которую сегодня получают классные руководители школ, на кураторов учебных групп техникумов и колледжей. 21 апреля пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова сообщила, что введение ежемесячной доплаты в размере 5 тыс. руб. для кураторов учебных групп техникумов потребует выделения около 9,5 млрд руб. в год.

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