В России до июля утвердят порядок выплат кураторам групп в колледжах

— Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5 тыс. рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство), предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели, и обеспечить начиная с 1 сентября 2021 года выплату такого вознаграждения. Срок — 1 июля 2021 года, — говорится в поручении.