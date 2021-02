Сегодня Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника ОМВД по Уфимскому Району Андрею Теплову.

Суд отправил его под арест на один месяц 29 дней, то есть до 2 апреля. Напомним, Андрея Теплова подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. По версии следствия, его сообщник, 58-летний уфимец, предложил знакомому предпринимателю закрыть уголовное дело в отношении него за вознаграждение. Теплов вступил с ним в сговор. Взятка предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter