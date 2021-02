УФСБ по Башкирии опубликовало видео задержания замначальника ОМВД по Уфимскому району

Управление ФСБ по Башкирии поделилось видезаписью момента задержания заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Телина.

Его задержали, когда он возвращался к машине. В следующем кадре его уже ведут под руки сотрудники правоохранительных органов. Video: УФСБ по РБ Напомним, на Андрея Телина и его 58-летнего сообщника из Уфы завели уголовное дело. Их подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. По предварительным данным, в сговоре они планировали за вознаграждение прекратить уголовное преследование в отношении знакомого предпринимателя сообщника Телина. Взятка предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах. В настоящее время Следком Башкирии проверяет обстоятельства дела и причастные к нему лица.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter