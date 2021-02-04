УФСБ по Башкирии опубликовало видео задержания замначальника ОМВД по Уфимскому району

УФСБ по Башкирии опубликовало видео задержания замначальника ОМВД по Уфимскому району

Вчера, 18:14ОбществоАнна КононоваPhoto: УФСБ по РБ
Управление ФСБ по Башкирии поделилось видезаписью момента задержания заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району Андрея Телина.

Его задержали, когда он возвращался к машине. В следующем кадре его уже ведут под руки сотрудники правоохранительных органов.

Video:УФСБ по РБ

Напомним, на Андрея Телина и его 58-летнего сообщника из Уфы завели уголовное дело. Их подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. По предварительным данным, в сговоре они планировали за вознаграждение прекратить уголовное преследование в отношении знакомого предпринимателя сообщника Телина. Взятка предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах. В настоящее время Следком Башкирии проверяет обстоятельства дела и причастные к нему лица.

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