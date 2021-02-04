Задержание замначальника ОМВД и заявление о новом митинге. Итоги дня в Башкирии

Сегодня мэр Уфы Сергей Греков встретился с инициативной группой дома №5 на улице Шота Руставели и дома №5 на улице Конституции, где была организована точечная застройка. Кроме того, градоначальник посетил обе площадки. Решение по застройке пока не принято.