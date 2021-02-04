Задержание замначальника ОМВД и заявление о новом митинге. Итоги дня в Башкирии

Замначальника ОМВД Уфимского района подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 миллионов рублей. На него и его сообщника завели уголовное дело.
В проектной документации госзакупки на создание дизайна IQ-парка, который расположится в офисном здании около БашГУ на Заки Валиди, внесли значительный изменения. В частности, исчезли пункты о создании микроквартиры главы технопарка и клубной зоны.
Сегодня члены Общественной палаты Башкирии организовали личную встречу с общественниками, активистами и неравнодушными гражданами. Председатель ОП Ростислав Мурзагулов высказал свое мнение по поводу митингов, а также ответил на вопрос Mkset.
Общественно-политическое движение «Республика» подала уведомление в мэрию города Уфы о проведении 14 февраля митинга в столице Башкирии. В уведомлении указано, что в мероприятии примут участие до 499 человек.
Сегодня мэр Уфы Сергей Греков встретился с инициативной группой дома №5 на улице Шота Руставели и дома №5 на улице Конституции, где была организована точечная застройка. Кроме того, градоначальник посетил обе площадки. Решение по застройке пока не принято.
Юный житель села Агиртамак Туймазинского района Данил Фаттахов самостоятельно слепил из снега шестиметровый зерновоз. Мальчик рассказал, что начал лепить фигуру ещё в декабре.
Верховный суд Башкирии удовлетворил иск администрации Уфы о признании дома № 5/3 на улице Карла Маркса аварийным. Отметим, что на его месте планируется строительство здания Арбитражного суда.
Сегодня Кировский районный суд Уфы рассмотрел иск прокурора Башкирии Владимира Ведерникова в защиту интересов неопределенного круга лиц к общественнице Рамиле Саитовой. В её видео выявили призывы к нарушению прав и свобод человека.