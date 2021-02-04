Замначальника ОМВД Уфимского района подозревают в посредничестве при передаче взятки

Замначальника ОМВД Уфимского района подозревают в посредничестве при передаче взятки

Вчера, 16:23ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В отношении 34-летнего заместителя начальника отдела МВД России по Уфимскому району Андрея Теплова и его сообщника 58-летнего жителя года Уфы заведено уголовное дело. Их подозревают в посредничестве при передаче взятки на сумму 12,5 млн рублей. Об этом Mkset рассказали в Следкоме Башкирии.

По версии следствия, 58-летний подозреваемый узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя расследуется уголовное дело за мошенничество и фальсификацию доказательств. Тогда первый вступил в сговор с замначальника, а своему знакомому сказал, что за взятку в 12,5 миллионов рублей, можно прекратить уголовное преследование.

Предприниматель согласился и передал злоумышленникам необходимую сумму, которая предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах.

Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба Следкома.

В настоящее время сообщники задержаны, с ними проводятся первоначальные следственные действия, а также решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и иных лиц, причастных к нему.

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