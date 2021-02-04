Замначальника ОМВД Уфимского района подозревают в посредничестве при передаче взятки

По версии следствия, 58-летний подозреваемый узнал, что в отношении его знакомого предпринимателя расследуется уголовное дело за мошенничество и фальсификацию доказательств. Тогда первый вступил в сговор с замначальника, а своему знакомому сказал, что за взятку в 12,5 миллионов рублей, можно прекратить уголовное преследование.