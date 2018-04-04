В Уфе пройдет форум активных граждан «Сообщество»

Форум «Сообщество» – это открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Цель такого общения – повышение качества разработки и реализации социальных проектов и развитие всестороннего сотрудничества.

Программа форумов состоит из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий, цель которых – выход на реальные проекты для решения выявляемых в регионе проблем развития некоммерческого сектора.

Форум «Сообщество» пройдет 24-25 апреля 2018 года в Уфе в здании «Конгресс-холл», что на ул. З. Валиди, 2.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте Общественной палаты РБ: в колонке «В центре внимания», блок «Я хочу принять участие в Форуме «Сообщество «ПФО».