Певица Глюкоза приедет в Уфу на экологический форум

2 декабря в Уфе пройдет форум «Экологическое благополучие в 21 веке: правовые аспекты».

В эту субботу, 2 декабря, Уфа станет центром проведения важного экологического мероприятия для Башкирии и России в целом. В отеле Sheraton пройдет экологический форум.

Организаторы форума предлагают насыщенную программу. Утром откроются две выставки «Жить экологично – это модно» и выставка социальной фотографии «Близко к сердцу». Участникам предложат продегустировать экологически чистые продукты.

Также утром пройдет бизнес-завтрак «Общественный контроль в области охраны окружающей среды», после чего состоится пленарное заседание форума на тему: «Комфортная среда. Экология. Законодательство».

На форуме также состоится дискуссионный клуб «Бизнес и экология: вражда или дружба». А известный эко-дизайнер, художник, создатель и руководитель Экологического театра моды и ЭКОлогического музея Артур Браже представит показ экологической моды.