Певица Глюкоза приедет в Уфу на экологический форум
В эту субботу, 2 декабря, Уфа станет центром проведения важного экологического мероприятия для Башкирии и России в целом. В отеле Sheraton пройдет экологический форум.
Организаторы форума предлагают насыщенную программу. Утром откроются две выставки «Жить экологично – это модно» и выставка социальной фотографии «Близко к сердцу». Участникам предложат продегустировать экологически чистые продукты.
Также утром пройдет бизнес-завтрак «Общественный контроль в области охраны окружающей среды», после чего состоится пленарное заседание форума на тему: «Комфортная среда. Экология. Законодательство».
На форуме также состоится дискуссионный клуб «Бизнес и экология: вражда или дружба». А известный эко-дизайнер, художник, создатель и руководитель Экологического театра моды и ЭКОлогического музея Артур Браже представит показ экологической моды.
На форум приедет в качестве специального гостя российская актриса, певица и общественный деятель Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза). Она расскажет о сохранении экологического благополучия и порадует гостей форума своим выступлением.